富爸爸作者透露正在购买比特币 列出购买四大理由

广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
Allen Li
Allen Li
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
以《富爸爸，穷爸爸》作者闻名的罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）于23日在其社交媒体上透露，自己正在购买比特币（BTC）。

他在X平台上表示：“我买比特币的理由——比特币是历史上第一个真正稀缺的货币”，并公开了自己的投资策略。

截至当时，比特币价格为 111,349美元，稳居在 11万美元的关键心理关口之上。

清崎给出的四个购买理由

清崎列出了他看好比特币的以下四个主要原因：

  • 固定供应带来的稀缺性： 比特币发行上限为2,100万枚，拥有法定货币或股票所不具备的稀缺价值。
  • 供应速度逐步放缓： 目前约有2,000万枚已被开采，剩余部分将在未来100年内逐步释放。
  • 机构投资者的入场： 现货比特币ETF的出现使供需关系趋紧，从而推高了价格。
  • FOMO心理（错失恐惧）： 当价格长期维持在六位数区间时，会刺激更多后入场投资者的购买欲。

资产哲学的转变与对市场的警示

此次声明被视为清崎资产策略的一个转折点。

过去，他一直强调黄金和白银是对抗通胀的重要工具。然而，这次他明确表示比特币是“真正稀缺的货币”，体现出他开始重视数字资产作为价值储藏手段的态度。

他进一步指出：“下一轮财富转移已经开始”，认为大规模资本正流入比特币市场。

这一声明恰逢比特币价格突破并稳定在10万美元以上的时期，这一心理关口的突破也成为吸引机构投资者入场的重要契机。

清崎强调，这次购买并非短期投机行为，而是长期战略性布局的一部分。

他还呼吁大众：“不要错过这个机会”，表明他认为市场正处于一个关键的拐点。

最热门币种

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
