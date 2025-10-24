富爸爸作者透露正在购买比特币 列出购买四大理由
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
以《富爸爸，穷爸爸》作者闻名的罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）于23日在其社交媒体上透露，自己正在购买比特币（BTC）。
他在X平台上表示：“我买比特币的理由——比特币是历史上第一个真正稀缺的货币”，并公开了自己的投资策略。
截至当时，比特币价格为 111,349美元，稳居在 11万美元的关键心理关口之上。
清崎给出的四个购买理由
清崎列出了他看好比特币的以下四个主要原因：
- 固定供应带来的稀缺性： 比特币发行上限为2,100万枚，拥有法定货币或股票所不具备的稀缺价值。
- 供应速度逐步放缓： 目前约有2,000万枚已被开采，剩余部分将在未来100年内逐步释放。
- 机构投资者的入场： 现货比特币ETF的出现使供需关系趋紧，从而推高了价格。
- FOMO心理（错失恐惧）： 当价格长期维持在六位数区间时，会刺激更多后入场投资者的购买欲。
资产哲学的转变与对市场的警示
此次声明被视为清崎资产策略的一个转折点。
过去，他一直强调黄金和白银是对抗通胀的重要工具。然而，这次他明确表示比特币是“真正稀缺的货币”，体现出他开始重视数字资产作为价值储藏手段的态度。
他进一步指出：“下一轮财富转移已经开始”，认为大规模资本正流入比特币市场。
这一声明恰逢比特币价格突破并稳定在10万美元以上的时期，这一心理关口的突破也成为吸引机构投资者入场的重要契机。
清崎强调，这次购买并非短期投机行为，而是长期战略性布局的一部分。
他还呼吁大众：“不要错过这个机会”，表明他认为市场正处于一个关键的拐点。
Bitcoin Hyper：Solana上BTC的下一个进化？
Bitcoin Hyper ($HYPER) 为比特币生态带来新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了其一直欠缺的部分：Solana等级的速度。
作为首个由Solana虚拟机 (SVM) 驱动的比特币原生Layer 2，它融合了比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智能合约、去中心化应用，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。
经Consult审核，该项目强调随着採用率增长所带来的信任与可扩展性。而且势头已相当强劲。预售已超过2,460万美元。在下一次涨价前，代币价格仅为0.013155美元。
随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用需求的增加，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。点击此处参与预售