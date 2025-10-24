富爸爸作者透露正在购买比特币 列出购买四大理由

以《富爸爸，穷爸爸》作者闻名的罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）于23日在其社交媒体上透露，自己正在购买比特币（BTC）。

他在X平台上表示：“我买比特币的理由——比特币是历史上第一个真正稀缺的货币”，并公开了自己的投资策略。

截至当时，比特币价格为 111,349美元，稳居在 11万美元的关键心理关口之上。

Why I am buying Bitcoin.



Bitcoin is first truly scarce money… only 21 million ever to be mined.



World close 20 million now.



Buying will accelerate.



FOMO real



Please do not be late.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2025

清崎给出的四个购买理由

清崎列出了他看好比特币的以下四个主要原因：

固定供应带来的稀缺性： 比特币发行上限为2,100万枚，拥有法定货币或股票所不具备的稀缺价值。

供应速度逐步放缓： 目前约有2,000万枚已被开采，剩余部分将在未来100年内逐步释放。

机构投资者的入场： 现货比特币ETF的出现使供需关系趋紧，从而推高了价格。

FOMO心理（错失恐惧）： 当价格长期维持在六位数区间时，会刺激更多后入场投资者的购买欲。

资产哲学的转变与对市场的警示

此次声明被视为清崎资产策略的一个转折点。

过去，他一直强调黄金和白银是对抗通胀的重要工具。然而，这次他明确表示比特币是“真正稀缺的货币”，体现出他开始重视数字资产作为价值储藏手段的态度。

他进一步指出：“下一轮财富转移已经开始”，认为大规模资本正流入比特币市场。

这一声明恰逢比特币价格突破并稳定在10万美元以上的时期，这一心理关口的突破也成为吸引机构投资者入场的重要契机。

清崎强调，这次购买并非短期投机行为，而是长期战略性布局的一部分。

他还呼吁大众：“不要错过这个机会”，表明他认为市场正处于一个关键的拐点。

