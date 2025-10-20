传四加密大佬计划打造亚洲版BitMine 起步规模或达10亿美元

据《彭博社》引述知情人士透露，亚洲加密行业正筹划一项大动作：四名以太坊“OG”级人物正商讨联合收购一家在纳斯达克挂牌的企业，目标是搭建一家以太坊（ETH）储备公司，目标规模上看 10 亿美元。

四名以太坊“OG”级人物均有直接或间接涉猎加密业

李林｜火币创始人、Avenir Capital 董事长

沈波｜分布式资本创始人

肖风｜HashKey Group 首席执行官

蔡文胜｜美图公司创始人

据悉，管理资产规模（AUM）逾 10 亿美元的 Avenir Capital 由李林主导，已承诺出资 2 亿美元；包括红杉中国独立运作后的 红杉资本集团（HongShan Capital Group） 等头部机构，也表示将投入数亿美元跟进。

分布式资本成立于 2015 年，彼时以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 名列联合创办人之一。

本月稍早，肖风与 Vitalik 共同发起 Ethereum Applications Guild（以太坊应用联盟），以支持链上应用生态。

美图则是最早配置加密资产的上市公司之一，2021 年即购入约 4,000 万美元的比特币与以太坊。市场长期传闻称，蔡文胜在 2018 年熊市期间已累计持有 1 万枚以上比特币。

打造亚洲版BitMine

与北美相比，亚洲专注于“加密资产储备”的机构并不多见。尽管该赛道长期由比特币占主导，但近几个月 ETH 叙事与需求显著升温。当前，赛道中的活跃参与者包括全球体量居前的 BitMine，以及由以太坊基础设施巨头 Consensys 支持的 SharpLink 等。

若此次并购与筹建顺利落地，意味着亚洲力量将系统性进入以太币储备领域，或对现有市场格局带来新的变量。