Qubic算力攻击盯上狗狗币 币价重挫近7％

Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

上周五（8月15日），加密货币交易所 Kraken 暂停了 Monero (XMR) 的存款服务，因监测到单一矿池短暂控制了超过 50% 的网络算力，可能影响区块链完整性。Kraken 表示，交易和提款功能保持正常，存款将在网络稳定后恢复。

Qubic 仍占Monero逾3分1算力

这次风险源自 AI 区块链项目 Qubic，其创办人 Sergey Ivancheglo 称团队通过一系列操作暂时取得 Monero 51% 算力优势，并重新组织了部分区块链数据。随后 Qubic 的控制力下降至约 27.5%，仍引发市场对中小型工作量证明 (PoW) 网络安全性的讨论。

尽管 Qubic 声称达成“51% 攻击”，Monero 社群对其真实性提出质疑，认为其算力并未超过 35%，只是采用了自私挖矿策略。部分社群成员甚至针对 Qubic 发起 DDoS 攻击，导致其算力一度大幅下降。截稿前，根据Mining Pool Stats数据，Qubic在Monero总算力 6.24 GH/s中占36.7％。

价格方面，XMR 在过去一周反而上涨至约 273 美元，显示投资者仍保持一定信心。

Qubic 做多 $XMR 获利

Qubic 的行动取得关注后，成功短暂打击$XMR价格，Sergey Ivancheglo 随即在 $XMR 反弹后表示自己有5万USDT打算用来做多$XMR，询问网友哪间交易所好，最终他选用MEXC并展出浮盈近20％的图片。截稿前$XMR报271美元，如未清仓将赚更多。

狗狗币已成下一目标

更值得注意的是，Qubic 社群已投票选择狗狗币（ Dogecoin ）作为下一次潜在算力攻击目标，引发业界对小型 PoW 网络安全的广泛关注。而自从狗狗币被盯上后，币价便受到重挫，由8月17日的0.234美元水平跌至现时约0.218，跌幅约为6.8％。

