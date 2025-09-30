BTC $113,177.11 -0.47%
转型加密储备公司后9月价翻21倍 SEC暂停QMMM交易指涉人为带风向

作者
Allen Li
Allen Li
那斯达克上市公司 QMMM Holdings 本月初宣布设立“1 亿美元加密货币储备”后，股价在三周内暴涨近 10 倍，引起美国证券交易委员会（SEC）注意。SEC 怀疑背后存在社交媒体操纵行为，已对 QMMM 实施 10 天交易暂停。

总部位于香港的 QMMM，主要通过子公司提供数字媒体广告服务。公司宣布将投资比特币、以太坊和 Solana（SOL），并计划整合人工智能和区块链技术，正式进入加密货币领域。消息发布后，投资者蜂拥买入，股价累计上涨 959%。

暂停原因：社交媒体带风向

美国证券交易委员会（SEC）根据《1934 年证券交易法》第 12(k) 条的规定，于 2025 年 9 月 29 日美国东部时间凌晨 4:00 起，暂时暂停那斯达克上市公司 QMMM Holdings Limited（“QMMM”，CIK 编号：0001971542）的证券交易。QMMM 为开曼群岛注册的控股公司，总部设在香港。本次暂停交易将于 2025 年 10 月 10 日美国东部时间晚上 11:59 结束。

SEC 暂停 QMMM 证券交易的原因是，存在通过社交媒体由身份不明人士向投资者推荐购买 QMMM 证券的行为，这些推荐似乎旨在人为推高 QMMM 证券的价格和交易量，从而可能构成证券操纵。本次命令依据《交易法》第 12(k) 条作出。

委员会提醒券商、股东及潜在投资者，应将上述信息与目前可获得的所有其他信息，以及公司随后发布的任何信息，仔细考虑后再作投资决策。

SEC 做法罕见

今年以来，专注加密货币投资的企业受到市场关注，但不少公司股价波动剧烈。SEC 也以类似原因，暂停了 Smart Digital Group Ltd. 的交易。该公司上周宣布建立多元化加密货币资产池，但消息公布后股价意外下跌。

市场分析师 Carl Capolingua 认为，SEC 暂停交易的做法罕见，如果推销股票的人与公司高层存在关联，将面临严厉惩罚，包括巨额罚款甚至刑事责任。他指出，QMMM 吸引投资者关注的原因是加密储备，但监管关注的重点是“涉嫌非法推销股票”，而非公司的加密策略本身。

GameStop 事件同样由SEC介入

由SEC叫停最出名的例子便是2021年GameStop股价因Reddit用户推动而暴涨，SEC介入暂停交易，股价在恢复交易后出现剧烈波动，最终回落至较低水平。

参考过往例子，QMMM复盘当日股票价格通常出现剧烈波动，可能大幅上涨或下跌，投资者情绪和市场预期对股价影响显著，监管介入可能导致市场信心波动，过往事件中，大多股票价格持续下跌，甚至低于暂停前水平。

Bitcoin Hyper ($HYPER)预售：结合比特币安全性和Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2。其目标是通过启用快速、低成本的智能合约、去中心化应用甚至迷因币创建，扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景打开了大门，包括无缝的比特币桥接和可扩展的去中心化应用（dApp）开发。

该团队高度重视信任和可扩展性，项目已通过Consult的审计，为投资者对其基础提供了信心。

势头正在迅速增强。预售已突破1860万美元，仅剩有限的分配额度。目前HYPER代币价格仅为0.012985美元，但随着预售推进，价格将会上升。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
