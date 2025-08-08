这家上市公司宣布2000万美元XRP财务计划 能否拯救股价

Nature’s Miracle Holding Inc.（OTCQB：NMHI）董事长兼首席执行官李铁（James Li）在 OTCQB 创业虚拟投资者大会上发布了一项全面的 XRP 核心战略，涵盖公司财库、支付、忠诚度奖励、存款、促销与营销以及销售订单代币化等领域。该新战略超越了传统的“买入并持有”型企业财库计划。NMHI 希望在包括游戏、饮料、旅游、餐饮和电动车销售等日常业务中，成为部署 XRP 的领导者。

NMHI 的 XRP 战略

XRP 企业财库计划：NMHI 于 2025 年 7 月 23 日宣布一项 2000 万美元的 XRP 财库计划；

销售代币化：NMHI 正与合作伙伴探讨将先前宣布的、与 Faraday Future Intelligent Electric（纳斯达克代码：FFAI）签署的 1000 辆 FX Super One MPV 非约束性预订单代币化的可能性，该交易估值高达 1 亿美元；

“数字挖矿”：NMHI 目前正通过游戏、旅游和社交媒体开发 XRP 的“数字挖矿”模式；

促销与营销计划：NMHI 正筹划利用 XRP 进行产品促销与营销。例如，某运动饮料行业的潜在客户有兴趣在其营销过程中使用 XRP。

时机正值XRP巨大利好

李铁认为：“我们不仅看好 XRP 的长期投资价值，更看到其在现实应用中的巨大潜力。XRP 的诞生就是为了促进支付及其他功能，我们正努力将其应用于现实生活。”我们非常期待与面向消费者的公司建立合作关系，以 XRP 作为其营销、销售和支付的推动力与催化剂。”

而上述的正面言论正值 Ripple Labs 与美国SEC正式结束了长达近四年的法律争斗，这起案件是加密货币历史上最受关注的案件之一。消息公布后，XRP日内上涨逾9.5%。与之相反，美股盘中NMHI跌近4％报0.2448美元，年内跌逾88％。

