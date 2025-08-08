BTC $116,169.98 -0.06%
这家上市公司宣布2000万美元XRP财务计划 能否拯救股价

作者
Allen Li
作者
Allen Li
Nature’s Miracle Holding Inc.（OTCQB：NMHI）董事长兼首席执行官李铁（James Li）在 OTCQB 创业虚拟投资者大会上发布了一项全面的 XRP 核心战略，涵盖公司财库、支付、忠诚度奖励、存款、促销与营销以及销售订单代币化等领域。该新战略超越了传统的“买入并持有”型企业财库计划。NMHI 希望在包括游戏、饮料、旅游、餐饮和电动车销售等日常业务中，成为部署 XRP 的领导者。

NMHI 的 XRP 战略

  • XRP 企业财库计划：NMHI 于 2025 年 7 月 23 日宣布一项 2000 万美元的 XRP 财库计划；
  • 销售代币化：NMHI 正与合作伙伴探讨将先前宣布的、与 Faraday Future Intelligent Electric（纳斯达克代码：FFAI）签署的 1000 辆 FX Super One MPV 非约束性预订单代币化的可能性，该交易估值高达 1 亿美元；
  • “数字挖矿”：NMHI 目前正通过游戏、旅游和社交媒体开发 XRP 的“数字挖矿”模式；
  • 促销与营销计划：NMHI 正筹划利用 XRP 进行产品促销与营销。例如，某运动饮料行业的潜在客户有兴趣在其营销过程中使用 XRP。

时机正值XRP巨大利好

李铁认为：“我们不仅看好 XRP 的长期投资价值，更看到其在现实应用中的巨大潜力。XRP 的诞生就是为了促进支付及其他功能，我们正努力将其应用于现实生活。”我们非常期待与面向消费者的公司建立合作关系，以 XRP 作为其营销、销售和支付的推动力与催化剂。”

而上述的正面言论正值 Ripple Labs 与美国SEC正式结束了长达近四年的法律争斗，这起案件是加密货币历史上最受关注的案件之一。消息公布后，XRP日内上涨逾9.5%。与之相反，美股盘中NMHI跌近4％报0.2448美元，年内跌逾88％。

巨鲸资金转向迷因币Maxi Doge

Maxi Doge（$MAXI）的预售仅花数天就成功募得接近50万美元，这并不只是资金规模的数位，而是象征着叙事新旧交替的临界点已然出现。与传统迷因币不同，MAXI在推出之初便明确设定了功能性的金融属性，并拥有完整的代币经济模型，包含通缩机制、预售供应上限与未售代币自动销毁等设定，目的在于确保价格压力不被无限稀释。

除了可用于平台治理、质押、交易手续费折扣等实际应用，MAXI还试图透过“健身迷因”与“极限交易信仰”塑造一种更具现代感的文化符号。这种结合了「金融实用」与「荒谬叙事」的双重策略，让它有机会从海量迷因币中脱颖而出。从文化角度来看，$MAXI对应的是一种与柴犬币完全不同的社群能量。他们不再只是迷因爱好者，而是拥抱高强度训练、极端投机与交易疯狂的「自嘲型赚钱派」。$MAXI不是为了卖萌而生，而是为了赚钱与自我角色投射而来。这种变化正在吸引过去柴犬币无法涵盖的全新投资者群体。

