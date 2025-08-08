PreStocksFi代币化非上市公司 用户可交易OpenAI等知名公司股票

作者 Allen Li 最后更新: 八月 8, 2025

PreStocksFi 于 8 日正式在 Solana（SOL）区块链上推出平台，可将未上市公司股份进行代币化并交易。

在该平台上，像 OpenAI、Stripe、SpaceX、Discord 等知名非上市公司的股份可以被代币化、拆分并进行交易。

这使得个人投资者和机构投资者能够绕过地理限制和流动性不足等传统障碍，进入高成长性的未上市股权市场。目前，这些代币也可以在 Jupiter 上搜索和购买。

Solana 的技术优势与机构投资者的关注

此次上线背后，是 Solana 所具备的技术优势。随着共识算法升级“Alpenglow”的实施，交易确认时间缩短至 100～150 毫秒，实现了实时交易，这种高速处理能力正在吸引机构投资者对代币化资产的兴趣。

近期，包括通过 Superstate 的 Opening Bell 发行的 Upexi 案例，以及 REX-Osprey Solana 质押 ETF 等代币化资产平台已获批准，进一步增强了对基于 Solana 的去中心化金融（DeFi）基础设施的信任。

代币化资产的现状与注意事项

在 Solana 上，已有包括 BackedFi 提供的 xStocks 在内的 60 多种代币化股票服务。PreStocksFi 的加入，表明 Solana 正在巩固其作为民主化传统金融资产访问的枢纽地位。

该平台还确保与 Kamino、Raydium 等 DeFi 协议的互操作性，使借贷和流动性提供可以在无中心化限制的情况下进行。

不过，需要注意的是，这些代币化的未上市公司股份与传统股票所有权不同，用户不具备股东权益，例如分红或投票权，主要用途是基于价格波动的投机。

此外，与许多类似服务一样，美国用户很可能会被排除在外，PreStocksFi 的出现，进一步强化了 Solana 作为连接传统金融与区块链技术桥梁的角色。然而，监管和功能方面的限制仍然是需要重点考虑的问题。

