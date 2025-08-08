BTC $116,594.75 1.52%
新闻

PreStocksFi代币化非上市公司 用户可交易OpenAI等知名公司股票

代币化 美股
Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
PreStocksFi 于 8 日正式在 Solana（SOL）区块链上推出平台，可将未上市公司股份进行代币化并交易。

在该平台上，像 OpenAI、Stripe、SpaceX、Discord 等知名非上市公司的股份可以被代币化、拆分并进行交易。

这使得个人投资者和机构投资者能够绕过地理限制和流动性不足等传统障碍，进入高成长性的未上市股权市场。目前，这些代币也可以在 Jupiter 上搜索和购买。

Solana 的技术优势与机构投资者的关注

此次上线背后，是 Solana 所具备的技术优势。随着共识算法升级“Alpenglow”的实施，交易确认时间缩短至 100～150 毫秒，实现了实时交易，这种高速处理能力正在吸引机构投资者对代币化资产的兴趣。

近期，包括通过 Superstate 的 Opening Bell 发行的 Upexi 案例，以及 REX-Osprey Solana 质押 ETF 等代币化资产平台已获批准，进一步增强了对基于 Solana 的去中心化金融（DeFi）基础设施的信任。

代币化资产的现状与注意事项

在 Solana 上，已有包括 BackedFi 提供的 xStocks 在内的 60 多种代币化股票服务。PreStocksFi 的加入，表明 Solana 正在巩固其作为民主化传统金融资产访问的枢纽地位。

该平台还确保与 Kamino、Raydium 等 DeFi 协议的互操作性，使借贷和流动性提供可以在无中心化限制的情况下进行。

不过，需要注意的是，这些代币化的未上市公司股份与传统股票所有权不同，用户不具备股东权益，例如分红或投票权，主要用途是基于价格波动的投机。

此外，与许多类似服务一样，美国用户很可能会被排除在外，PreStocksFi 的出现，进一步强化了 Solana 作为连接传统金融与区块链技术桥梁的角色。然而，监管和功能方面的限制仍然是需要重点考虑的问题。

新预售项目Bitcoin Hyper（$HYPER）结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，助力比特币生态系统升级。

通过融合比特币的安全性与Solana的高性能，$HYPER解锁了强大的新用例，同时实现无缝的比特币跨链桥接。

项目已由Consult审计，致力于实现可扩展性、简洁性和可信任性。投资者兴趣高涨，预售已突破740万美元，剩余配额有限。HYPER代币当前价格仅为0.012765美元，但预计在未来3天内价格将上涨。你可通过官方Bitcoin Hyper网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点撃这里参与预售

