Polymarket US 距离上线只差一步 料先带来体育赛事预测

Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

经历近四年的 CFTC 封禁后，去中心化预测平台 Polymarket 即将在美国市场重启服务，最快几天内将向美国用户重新开放。

今年 7 月，Polymarket 以 1.12 亿美元收购了衍生品交易所 QCEX（现更名为 Polymarket US），借此获得指定合约市场（DCM）执照，为在美国合法运营铺平道路。

Kalshi早已占据美国市场

收购完成后，Polymarket 进入等待阶段，直至今年 9 月获得 CFTC 发布的无异议函（No-Action Letter），在特定信息披露和数据申报要求上获豁免，使其可在限定范围内运营而无需担心执法风险。

Polymarket 在 2024 年美国总统大选期间声名大噪，其用户成功预测前总统川普连任，交易量随之飙升。此后，预测市场成为热门赛道，Polymarket 与主要竞争对手 Kalshi 曾创下单周数亿美元的交易记录。近年来，由于 Kalshi 本身持有 DCM 执照且扎根美国，其市场份额逐步超过 Polymarket。

目前，Polymarket US 已开始对平台上的预测合约进行自我认证（Self-certifying），为重返美国市场做准备。

Polymarket US 距离上线只差一步

自我认证是持牌 DCM 在推出新产品前需遵循的流程：提交表格声明市场符合法规，CFTC 在一个工作日内可提出异议，如无反对，该合约即可自动上线。

Polymarket US 已递交四份合约认证，涵盖体育赛事结果、比分差距、总得分及选举胜负的预测市场，这些合约预计最早将在 2025 年 10 月 2 日正式上线。

截稿前，Polymarket US 仍在程序当中，有兴趣的美国用户可于官方网页留下个人资讯。获取最快的上线通知。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
