Polymarket提供4％年化收益予长期持仓 每小时实行派息

Allen Li
Allen Li
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
为了维持长期价格的准确性，Polymarket正针对客户在特定 Polymarket 市场中的总持仓价值，支付年化 4.00% 的持仓奖励（Holding Reward）。预计今年晚些时候将推出新的奖励机制和预言机结算系统，届时您只需一键迁移即可。

特定 Polymarket 市场

目前合符资格的长期预测事件一共有以下13件：

  • 2028 年总统大选获胜者
  • 2028 年共和党总统候选人
  • 2028 年民主党总统候选人
  • 2028 年美国总统大选胜出政党
  • 权力平衡：2026 年中期选举
  • 2026 年参议院获胜政党
  • 2026 年众议院获胜政党
  • 埃尔多安在 2027 年前下台？
  • 泽连斯基在 2027 年前卸任乌克兰总统？
  • 内塔尼亚胡在 2027 年前下台？
  • 习近平在 2027 年前下台？
  • 普京在 2027 年前卸任俄罗斯总统？
  • 俄乌在 2027 年前达成停火？

奖励利率与条件

当前奖励利率设定为 4.00%，适用于所有符合条件的持仓。该利率为浮动利率，Polymarket 有权酌情进行调整。我们也保留随时对奖励支付总额设定上限的权利。本次奖励由 Polymarket 财库（Treasury） 提供资金支持。

合资格客户的总持仓价值会在每小时随机抽样一次，奖励每日发放。奖励金额根据抽样时符合条件的总持仓价值来计算。

总持仓价值计算方式

对于每个符合条件的 Polymarket 市场，我们按以下方式计算持仓：

持仓估值：基于您当前的”Yes“和“No“份额，以及每个结果的最新中间价（mid-price）。

示例，如果在抽样时您持有：

  • 30,000 张「Yes」份额，价格 $0.53
  • 10,000 张「No」份额，价格 $0.45

那么：总持仓价值 =

→ (30,000 × 0.53) + (10,000 × 0.45)
→ $15,900 + $4,500 = $20,400

持仓奖励的每小时计算方式（按年化 4.00%）：
→ $20,400 × (0.04 ÷ 365 ÷ 24) ≈ $0.09315068493

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
