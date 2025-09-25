Polymarket提供4％年化收益予长期持仓 每小时实行派息
为了维持长期价格的准确性，Polymarket正针对客户在特定 Polymarket 市场中的总持仓价值，支付年化 4.00% 的持仓奖励（Holding Reward）。预计今年晚些时候将推出新的奖励机制和预言机结算系统，届时您只需一键迁移即可。
特定 Polymarket 市场
目前合符资格的长期预测事件一共有以下13件：
- 2028 年总统大选获胜者
- 2028 年共和党总统候选人
- 2028 年民主党总统候选人
- 2028 年美国总统大选胜出政党
- 权力平衡：2026 年中期选举
- 2026 年参议院获胜政党
- 2026 年众议院获胜政党
- 埃尔多安在 2027 年前下台？
- 泽连斯基在 2027 年前卸任乌克兰总统？
- 内塔尼亚胡在 2027 年前下台？
- 习近平在 2027 年前下台？
- 普京在 2027 年前卸任俄罗斯总统？
- 俄乌在 2027 年前达成停火？
奖励利率与条件
当前奖励利率设定为 4.00%，适用于所有符合条件的持仓。该利率为浮动利率，Polymarket 有权酌情进行调整。我们也保留随时对奖励支付总额设定上限的权利。本次奖励由 Polymarket 财库（Treasury） 提供资金支持。
合资格客户的总持仓价值会在每小时随机抽样一次，奖励每日发放。奖励金额根据抽样时符合条件的总持仓价值来计算。
总持仓价值计算方式
对于每个符合条件的 Polymarket 市场，我们按以下方式计算持仓：
持仓估值：基于您当前的”Yes“和“No“份额，以及每个结果的最新中间价（mid-price）。
示例，如果在抽样时您持有：
- 30,000 张「Yes」份额，价格 $0.53
- 10,000 张「No」份额，价格 $0.45
那么：总持仓价值 =
→ (30,000 × 0.53) + (10,000 × 0.45)
→ $15,900 + $4,500 = $20,400
持仓奖励的每小时计算方式（按年化 4.00%）：
→ $20,400 × (0.04 ÷ 365 ÷ 24) ≈ $0.09315068493
