Polymarket提供4％年化收益予长期持仓 每小时实行派息

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 25, 2025

为了维持长期价格的准确性，Polymarket正针对客户在特定 Polymarket 市场中的总持仓价值，支付年化 4.00% 的持仓奖励（Holding Reward）。预计今年晚些时候将推出新的奖励机制和预言机结算系统，届时您只需一键迁移即可。

特定 Polymarket 市场

目前合符资格的长期预测事件一共有以下13件：

2028 年总统大选获胜者

2028 年共和党总统候选人

2028 年民主党总统候选人

2028 年美国总统大选胜出政党

权力平衡：2026 年中期选举

2026 年参议院获胜政党

2026 年众议院获胜政党

埃尔多安在 2027 年前下台？

泽连斯基在 2027 年前卸任乌克兰总统？

内塔尼亚胡在 2027 年前下台？

习近平在 2027 年前下台？

普京在 2027 年前卸任俄罗斯总统？

俄乌在 2027 年前达成停火？

奖励利率与条件

当前奖励利率设定为 4.00%，适用于所有符合条件的持仓。该利率为浮动利率，Polymarket 有权酌情进行调整。我们也保留随时对奖励支付总额设定上限的权利。本次奖励由 Polymarket 财库（Treasury） 提供资金支持。

合资格客户的总持仓价值会在每小时随机抽样一次，奖励每日发放。奖励金额根据抽样时符合条件的总持仓价值来计算。

总持仓价值计算方式

对于每个符合条件的 Polymarket 市场，我们按以下方式计算持仓：

持仓估值：基于您当前的”Yes“和“No“份额，以及每个结果的最新中间价（mid-price）。

示例，如果在抽样时您持有：

30,000 张「Yes」份额，价格 $0.53

10,000 张「No」份额，价格 $0.45

那么：总持仓价值 =

→ (30,000 × 0.53) + (10,000 × 0.45)

→ $15,900 + $4,500 = $20,400

持仓奖励的每小时计算方式（按年化 4.00%）：

→ $20,400 × (0.04 ÷ 365 ÷ 24) ≈ $0.09315068493