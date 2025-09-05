BTC $111,572.77 0.96%
Cryptonews 区块链新闻

宝可梦卡片成新RWA类别 8月四大区块链交易额达1.2亿美元

加密货币
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接,我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

Bitwise 调研分析师 Danny Nelson 于 9 月 4 日发布报告指出，宝可梦卡牌等集换式卡牌游戏（TCG），正在加密货币领域崛起为一种具有巨大潜力的新现实资产（RWA）类别。

Nelson 表示：“代币化真正的颠覆式创新，可能会出现在缺乏强大金融基础设施的领域。” 尽管宝可梦卡牌市场规模庞大，但制度化框架依旧有限，因此极具代币化前景。

例如，社交拍卖平台 Whatnot 去年录得 30 亿美元的销售额，其中大部分来自宝可梦收藏品。

代币化带来的市场转型

黄金、美债等传统 RWA 已经在高效的数字基础设施上运作；相比之下，TCG 市场仍高度依赖实体物流，收藏者需要在全球范围邮寄已鉴定或未鉴定的卡牌。

Nelson 将这种局面比喻为市场迎来重大拐点的 “Polymarket 时刻”。他指出，TCG 兼具巨大消费需求与缺乏金融基础设施的特点，是代币化的理想对象。实体市场的低效，如鉴定流程冗长、配送受限、流动性不足，都为区块链解决方案创造巨大机会。

基于 Solana 的 CollectorCrypt 项目，已开始为实体卡牌发行 NFT，以此提供即时流动性和类似“扭蛋机”的游戏玩法。该功能在短短 7 天内就额外创造 1600 万美元销售额，显示代币化如何提升传统收藏体验。

这一趋势尤其吸引熟悉游戏与数字世界的年轻群体，或将显著扩大收藏者规模。

市场快速成长与展望

根据 Messari 数据，至 2025 年 8 月，四大区块链市场的宝可梦卡牌代币化交易额合计达到 1.245 亿美元，较当年 1 月增长 5.5 倍。其中 Courtyard 以 7840 万美元领跑，CollectorCrypt 紧随其后，达 4400 万美元。

以太坊上也出现了类似项目，但因手续费低廉，Solana 在 TCG 代币化方面展现明显优势。

受市场热情推动，CollectorCrypt 的 CARDS 代币在一周内价格暴涨 10 倍，项目估值逼近 5 亿美元。

该模式通常通过 NFT 来代表存放在安全设施中的实体卡牌所有权，使得收藏者既能安全保存实物，又能在链上进行交易与展示。

这一趋势显示，具有强大社群的文化资产可能在数字金融生态中占据一席之地。与其说区块链只是补充现有金融基础设施，不如说它正在像 TCG 这样的领域，首次搭建起高效的数字化交易基建。

不仅限于 TCG 市场，这股浪潮还预示着 更广泛的收藏品领域有望孕育出结合加密货币的新商业模式。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人,他涉猎广泛,擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上,结合对网络发展和文化的理解,能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
