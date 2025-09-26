BTC $109,515.40 -2.12%
Pi币价格预测：价格自历史高点暴跌91%——但神秘巨鲸为何仍在买入？

Pi Network Pi币 Pi币价格 Pi币价格预测 巨鲸
作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
最后更新: 
尽管整个市场都在抛售PI代币，但一位神秘巨鲸却悄然持续买入——这引发了一个疑问：这个买家知道了其他人不知道的信息吗？这是否预示着Pi币价格将迎来上涨？

尽管Pi（PI）在上线时声势浩大，但它始终未能兑现市场期待，自2月创下的历史高点2.98美元以来，价格已暴跌91%。

pi whale wallet

这个钱包的激进增持行为暗示它可能掌握了某些特权信息，或是对Pi项目有极强的内部信心。

根据Pi Scan数据显示，钱包地址GASWBD[…]ODM目前持有38330万枚PI代币，市值约为1.03亿美元，使其成为Pi全网第七大持币者，持仓量甚至超过Gate.io、Bitget等主要交易所。

更令人关注的是，仅在过去一周内，这位巨鲸就新增了630万枚PI，显示出尽管整体市场正在退潮，它仍对Pi币保持高度信心。

GASWBD[…]ODM的真实身份依然成谜，但其持仓行为已在社群中引发大量猜测。

这位投资者是否提前获得了Pi的发展路线图？是否知晓即将上线交易所？又或是掌握即将发布的生态更新内幕？

无论真相为何，这一動作无疑为Pi币的看涨预期提供了强有力的支撑——尤其是在其他大型玩家可能陆续跟进的情况下。

Pi币价格预测：若未能突破0.30美元，或面临26%的下行风险

Pi币在触及约0.22美元的新历史低点后略有反弹，近期交易区间主要盘整在0.26美元附近。

然而，若市场疲软持续，Pi币可能再次下探上周低点

从4小时图来看，相对强弱指数（RSI）开始出现回升迹象，暗示Pi币或将尝试再次测试0.30美元关口。

但除非Pi币能够明确突破当前下行趋势，整体形态仍偏向看空。

pi coin price chart

如果空头动能加速，0.20美元将成为一个可能的下探目标——意味着从当前价格水平起有26%的下行风险。

在本轮行情中，许多交易者不再死守表现不佳的代币，而是将目光转向那些上涨潜力强劲、动能充沛的高回报预售项目

其中一个备受关注的新项目是Pepenode（$PEPENODE），它允许用户打造虚拟挖矿设备并赚取加密货币。

Pepenode（$PEPENODE）将加密挖矿变成一场有趣又有收益的游戏

Pepenode（$PEPENODE）让用户打造属于自己的虚拟迷因币挖矿机。

你可以购买节点、搭建服务器机房，并通过不断扩建矿机来赚取更多加密货币。

pepenode crypto presale

这个游戏结合了Pepe迷因的流行文化，并采用创新的虚拟挖矿机制，玩家通过购买和升级矿机来争夺排行榜上的领先位置。

玩家需使用$PEPENODE代币来建立和强化自己的挖矿系统，同时还可以竞争丰厚奖励，例如Pepe（$PEPE）和Bonk（$BONK）等热门迷因币的空投。

每次对节点进行升级时，还引入了通缩机制：用于升级矿机的代币中有70%将被永久销毁，随着社群规模扩大，流通供应将不断减少。

随着游戏人气上升，对$PEPENODE的需求可能将大幅飙升。

若想以预售价格购买$PEPENODE，可前往Pepenode官方网站并连接你的钱包（如Best Wallet）。

你可以选择用加密货币兑换，或直接使用银行卡支付，轻松入场。

点击这里访问官方网站

Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
