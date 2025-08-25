BTC $112,203.55 -1.99%
菲律宾倡5年期间增持1万枚比特币 跻身比特币储备国行列

在各国仍对数字资产定位举棋不定之际，菲律宾国会抛出了一项引人注目的新动议 —— 打造国家级比特币储备。

成事将成为持币第三大国

众议员 Miguel Luis Villafuerte 提交的《第421号法案》建议，菲律宾央行未来 5 年每年购入 2,000 枚比特币，总计 10,000 枚，并以冷钱包长期保存，至少锁定 20 年，期间不得随意挪用。

至于1万枚是甚么概念，根据 Bitbo 数据，目前各国政府合计持有约 517,296 枚比特币，占总供应量的 2.46%。若菲律宾能如愿在5年间建立 1 万枚储备且其他国家没有大幅增持，即可紧贴在中美之后，排名第三。

跻身比特币储备国行列

Villafuerte 在说明中直言，比特币在强化金融安全与国家竞争力方面的重要性正与日俱增，因此需要立法来确保国家提前布局。

按照草案，政府在 20 年的锁定期内不得出售或兑换这些比特币，唯一例外是用于偿还国家债务。即便解锁后，央行在任意两年内的出售比例也不得超过 10%。

若此提案获得通过，菲律宾将跻身“比特币储备国”行列。目前名单中已有萨尔瓦多将比特币定为法币、不丹通过挖矿积累储备，而美国和中国则因执法行动而掌握大量比特币。

Bitcoin Hyper ($HYPER) 预售结合比特币安全性和Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生第二层解决方案。其目标是通过启用闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景开启了大门，包括无缝的比特币桥接和可扩展的去中心化应用程式（dApp）开发。

团队非常重视信任和可扩展性，该项目已由Consult进行审计，为投资者在其基础上提供了信心。势头正在迅速积累。预售已经突破1130万美元，仅剩有限的分配额度可用。在当前阶段，HYPER代币的价格仅为0.012775美元，但随着预售的进行，这个价格将会上涨。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

