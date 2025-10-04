BTC $122,451.18 1.96%
去中心化永续合约交易所Perp DEX月交易量破万亿 创下历史新高

Allen Li
Allen Li
去中心化永续合约交易所（Perp DEX）市场在 9 月的月度成交量，首次突破 1.143 万亿美元，这被视为去中心化衍生品市场快速增长的标志性事件。

竞争加剧推动创纪录交易量

根据 DeFiLlama 的数据，这一数字比 8 月的 7660 亿美元增长了近 50%。单日平均交易量达到 380 亿美元，已可与全球主要股票市场规模相媲美。

这类 DEX 与一般的加密货币交易所不同，Perp DEX 允许用户在没有中心化中介的情况下，通过区块链交易无到期日的衍生品，并支持杠杆操作。本次交易量的突破，显示出去中心化金融（DeFi）基础设施的日趋成熟，以及机构投资者兴趣的扩张。

这一纪录的主要动力来自头部 Perp DEX 平台之间的激烈竞争，尤其是 Aster（ASTER）、Hyperliquid（HYPE）和 Lighter 三家推动了市场的增长。

Aster表现亮眼

Aster 在 9 月的月度成交量达到 4936.1 亿美元，超越长期占据市场主导地位的 Hyperliquid，成为新的领头羊。

据多份报告，Hyperliquid 在 2025 年 8 月仍占有近 80% 的市场份额，但 Aster 的迅速崛起彻底改写了格局。

Aster 的快速增长发生在其代币发行后不久，据报道，前币安 CEO 赵长鹏（CZ） 的支持也起到推动作用。

Hyperliquid 在 9 月的交易量降至 2807.4 亿美元，较 8 月的 3980 亿美元下滑 29%。

Lighter 则以 1654 亿美元位列第三。

市场经济意义与未来展望

1.143 万亿美元的交易量，若按标准 0.1% 手续费率 计算，意味着协议潜在收入可达 11.43 亿美元，凸显了该市场板块的经济重要性。这种增长也使其成为投资者寻找未来潜力加密资产时的重要参考。

此外，edgeX、Pacifica、Paradex 等平台的活跃也助推了整体交易量。
Aster 基于 BNB Chain，并获得 YZi Labs 支持，已宣布将推出基于 ZK 技术的独立 Layer 1——Aster Chain，以寻求进一步扩张。

这一里程碑证明了去中心化替代方案能够满足大规模市场需求。但与此同时，全球金融监管机构的压力，以及复杂 DeFi 协议固有的安全风险，仍是必须面对的挑战。
去中心化衍生品市场凭借 透明度与抗审查性，展现出成为市场主角的潜力，这也被认为是行业的重要转折点。

