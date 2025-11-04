PEPE价格预测：PEPE下跌10%至关键支撑位，历史能否重演，实现100%反弹？

青蛙主题的迷因币Pepe在整体加密市场再次出现恐慌性抛售时，当日再度下跌10%，加剧了人们对熊市到来的担忧。

不过，分析师指出，PEPE的价格预测显示出一种看涨的历史走势，表明该代币有可能从当前水平反弹100%。

今日的下跌让PEPE重新触及约0.0(5)5871美元的七个月低点，这是一个关键支撑区，历史上曾多次触发强劲反弹行情。

PEPE正在形成可能引发超100%反弹的反转形态

一位PEPE巨鲸指出，该迷因币目前正显现出短期反转迹象，或将从当前支撑区为多头带来喘息机会。

$PEPE showing signs of a potential short-term reversal after a sharp correction.



A bounce from current support could confirm a relief rally.



Eyes on the next resistance zone.#pepe #memes pic.twitter.com/VymBeN8dgx — Pepe Whale 🐸 (@pepeethwhale) November 3, 2025

加密分析师Chandler Charts指出，上一次$PEPE在日线图上出现超卖状态是在2023年9月。当时，许多市场参与者悲观地预测这枚迷因币将无法恢复。

随后，在散户情绪跌至历史低点后，PEPE迅速出现V型反转，涨幅超过100%。

同时，以交易迷因币闻名的比特币极端主义者Bitcoinsesus指出，尽管PEPE在过去一个月内下跌超过39%，但这枚青蛙主题的迷因币在高周期（HTF）走势上仍维持上升趋势。

他表示，PEPE目前正处于“旗形6”的下缘回测阶段，这一结构有望为下一波强劲上攻奠定基础。

PEPE价格预测：图表揭示巨大的筹码积累区

从技术面来看，PEPE/USDT的两日图显示出典型的震荡吸筹与即将突破形态。

价格长期维持在0.00000750至0.00000900区间的宽幅水平支撑带内盘整，这一走势从2024年初延续至2024年底。

这种长时间的筑底阶段表明，投资者正于该区间内进行大规模的筹码积累。

来源: TradingView

最新的价格走势显示，PEPE已从长期盘整区间中强势突破，价格急速上扬，目前交易于约0.00009134水平。

预计这一看涨动能将延续，下一目标位在前高0.00002621附近，若势头持续，甚至可能延伸至0.00003000及更高水平。

随着价格逐步填补当前价位与2024年初前高之间的区间缺口，交易者应关注回调至0.00001000至0.00001200区域的走势，该区间可能成为新的支撑区，并为市场提供二次入场机会。

若PEPE能像2024年12月那次一样强势回归——当时仅3天内暴涨超200%——与PEPE主题相关的预售项目也有望同步上扬，掀起新一轮热潮。

聪明资金涌入200万美元押注PEPENODE“挖矿即赚”预售

精明的投资者正提前布局PEPENODE（$PEPENODE）这一全新的“挖矿即赚”迷因币项目，为普通用户提供通过虚拟加密挖矿游戏赚取收益的机会。

PEPENODE在进行中的预售阶段已吸引超过200万美元资金，显示出强劲的早期投资热度。

其“挖矿即赚”模式的运作方式是让用户建立虚拟服务器机房，并使用PEPENODE代币部署矿机节点（Miner Nodes），从而产出算力并获得收益。

更高的算力意味着可以直接获得更多的PEPENODE代币奖励。

Pepenode还设置了分层收益结构，以奖励早期参与者，使他们相较后期用户能够以更高的效率和更快的速度进行挖矿。

这种机制与2023年PEPE代币上涨时早期持有者所享有的优势相似。

对于希望尽早参与的用户，目前可通过ETH、BNB或USDT购买PEPENODE，每枚代币的预售价为0.0011317美元，支持ERC-20与BEP-20两种网络。

用户也可访问Pepenode官方预售网站，连接如MetaMask或Best Wallet等钱包进行购买，这些钱包以安全性高、操作简便著称。