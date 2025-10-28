中国人民银行行长重申防范加密货币炒作 被视为中央不打算放宽加密业

作者 Allen Li
最后更新: 十月 28, 2025

金融街论坛年会于10月27日在北京开幕，根据《中国基金报》报导，中国人民银行行长潘功胜在会上发表讲话，内容涵盖货币政策、债券市场、加密货币监管、数字人民币及个人信用修复等多个重点议题，显示出央行在金融体系稳定与数字化转型之间的多线布局。

央行将恢复国债买卖操作 完善货币政策工具

潘功胜表示，人民银行将恢复在公开市场上开展国债买卖操作。去年以来，央行曾暂停该操作以平衡债市供需，如今债券市场运行趋稳，重新启用这一工具，有助于丰富货币政策工具箱、优化收益率曲线并强化财政与货币政策的协同效应。他强调，未来央行将继续运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，确保金融市场平稳运行。

重申严打境内加密货币经营与炒作

针对加密货币领域，潘功胜指出，尽管稳定币与加密资产在全球快速发展，但仍处于早期阶段。国际金融监管机构普遍采取审慎态度。自2017年以来，中国人民银行会同相关部门发布的多项防范加密货币炒作政策仍然有效。

他强调，下一步央行将继续配合执法机关，严厉打击境内加密货币的经营和投机行为，以维护经济与金融秩序。同时，央行将密切跟踪境外稳定币的发展动态，进行持续评估与风险监测。

这被视为中国在全球加密监管趋严背景下，进一步巩固其国内“加密货币零容忍”立场的重要信号。

数字人民币进入体系优化阶段

在数字货币领域，潘功胜透露，人民银行将进一步优化数字人民币管理体系，明确其在货币层次中的定位，并支持更多商业银行成为数字人民币的运营机构。

目前，央行已在上海设立国际运营中心，负责跨境合作与使用；在北京设立运营管理中心，专责系统建设与维护。此举意味着数字人民币正进入从试点向体系化建设的关键阶段。

个人信用修复机制将于明年初落地

为帮助个人恢复信用，潘功胜宣布，央行正研究实施一次性信用救济措施。凡在疫情期间发生小额违约、但现已还清贷款的个人，其违约记录将不再在征信系统展示。该政策预计明年初正式实施，由央行与金融机构共同执行，旨在促进消费恢复并改善居民信用环境。

加强宏观审慎管理与市场预期引导

潘功胜还提到，中国自2008年国际金融危机后建立了宏观审慎政策框架，并在房地产金融、金融控股公司监管等方面持续完善。他强调，当金融市场出现大幅波动时，央行将主动发声、引导预期、抑制“羊群效应”，以维护股市、债市、汇市的稳定。

加密产业视角

此次讲话再次明确中国监管层对加密货币交易和境内经营活动的高压态势，但同时释放出数字人民币持续推进的信号。

从国际对比来看，中国的数字货币政策方向已明显与去中心化加密资产分道而行——一方面封堵私人加密货币风险，另一方面强化国家主导的央行数字货币（CBDC）体系。这一组合策略，正成为中国金融数字化的核心路径。