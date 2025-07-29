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PayPal于美国推出加密支付 支持100多种加密货币并低于信用卡的手续费

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全球企业每年因跨境支付手续费而损失数十亿美元，同时还要应对复杂的银行系统来完成收款与付款。如今，PayPal 正通过整合加密货币、数字钱包和全球商家，简化跨境贸易，并将交易手续费最高降低 90%。

抢占国际信用卡市场

由 PayPal 推动的 “Pay with Crypto” 方案，可实现加密货币与稳定币或法币的即时兑换，将商家与超过 3 万亿美元的市场连接起来。该方案支持 100 多种加密货币和钱包（包括 Coinbase、MetaMask 等）的交易，为商家拓展收入来源，并触达全球超 6.5 亿加密用户。此外，0.99%的交易费率相比国际信用卡支付可降低高达 90% 的成本。

“各类规模的企业在全球扩张时都会面临巨大压力，从国际支付成本上升到复杂的系统整合。今天，我们正在打破这些障碍，帮助所有企业实现目标。” PayPal 总裁兼 CEO Alex Chriss 表示，“想象一下，危地马拉的顾客在俄克拉荷马城的商户购买礼物。借助 PayPal 的开放平台，商家可以接受加密支付、提高利润率、支付更低的交易费、几乎即时获取资金，并在 PayPal 平台上将资金以 PYUSD 存储赚取 4%收益。”

Pay with Crypto几周内美国先行

Pay with Crypto 将在未来几周内面向美国商户推出。该方案覆盖超过 3 万亿美元加密货币市值的 90%，可使用 100 种加密货币（包括 BTC、ETH、USDT、XRP、BNB、Solana、USDC 等）付款，并支持 Coinbase、OKX、Binance、Kraken、Phantom、MetaMask、Exodus 等钱包，后续还将增加更多选项。

该功能还会推动PYUSD的普及，提供一个新选择以 PYUSD 向自由职业者和供应商进行快速、低成本付款。近期，公司还宣布与 Fiserv 达成协议，在全球范围扩展稳定币的使用，推动业务效率提升。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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