挪威人均持有136美元比特币 透过政府养老基金间接持有

挪威央行投资管理公司（NBIM，负责运营挪威政府全球养老基金）13日披露，截至2025年上半年，该基金间接持有的比特币（BTC）数量已达到7,161枚。

这一数字相比上年年底的3,821枚增加了192%，NBIM并未直接购买比特币，而是通过持有部分将比特币作为资产的上市公司股票，从而间接持有。

间接持有量创历史新高

此次持有量按市值计算约为8,440亿至8,628亿日元，创下历史最高纪录，仅在2025年上半年，就增加了约4,714枚比特币。

其中，MicroStrategy占3,005.5枚，Marathon Digital占216.4枚，Block占85.1枚，Coinbase占57.2枚，Metaplanet占50.8枚。

因此，分析认为该基金持有量增加的最大原因在于 MicroStrategy 的积极比特币购买战略，按人均计算，相当于每位挪威公民间接持有约1,387挪威克朗的比特币。

企业扩大采用比特币的背景

NBIM在全球范围内广泛投资股票，并未采取集中于特定加密资产的策略。然而，随着越来越多企业将比特币作为财务资产纳入资产负债表，采用指数化投资或分散化投资的机构投资者自然会间接持有比特币。

K33 Research的Vetle Lunde指出：“越多企业把比特币作为财务资产，全球的指数型投资者就越会在无意间成为持有者。”

过去五年，比特币被纳入机构投资者资产配置的趋势正在加速，它已被用于投资组合的分散化与波动性管理，此次NBIM的案例正是这一趋势的缩影。

机构参与加密市场的趋势扩大

此次公告的时间点，正值以太坊（ETH）ETF在13日单日录得7.29亿美元净流入。

这是该资产历史上第二大单日净流入额，显示出机构资金加速涌入加密货币市场。

NBIM每半年公布一次持仓数据，而此次数据表明，比特币正在成为全球分散化股票投资组合中无法回避的存在，随着企业财务战略的变化，传统机构投资中的加密货币投资预计未来仍将持续增长。