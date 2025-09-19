BTC $115,908.29 -1.57%
比特币新闻

NBA 超级球星杜兰特忘记Coinbase密码 意外吃完整波升浪翻110倍

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
NBA 超级球星凯文·杜兰特（Kevin Durant）找不到自己 Coinbase 账户的密码。这个账户里存有他早在 2016 年效力金州勇士队时开始积极买入的比特币。而他的经纪人对此却感到十分高兴。

比特币一直上涨 忘记登入资料反成好事

杜兰特的困境“完全是好事”，他的经纪人里奇·克莱曼（Rich Kleiman）表示。

“我们一直没能找回他的 Coinbase 账户信息，所以从未卖出过任何比特币，而如今这些比特币的价值已经飙升。”

克莱曼周二在洛杉矶举行的 CNBC Game Plan 大会上说道。“这只是一个我们一直没能解决的流程，但比特币不断上涨……所以我觉得，这对我们来说反而是利好。”

其他NBA球星也在讨论比特币

杜兰特将在即将到来的新赛季为休斯顿火箭队效力。他大约在 2016 年开始买入比特币。当时这位美国奥运队传奇和克莱曼参加了一场晚宴，他的队友们整晚都在谈论这种加密货币。

“我那晚听到‘比特币’这个词至少 25 次，于是第二天我们就开始投资比特币了，”克莱曼回忆道。但他没有透露杜兰特买了多少。

杜兰特持有比特币或已赚110倍

根据 CoinGecko 的数据，2016 年比特币的价格大约在 360 美元至 1,000 美元之间。而如今，这一加密货币的交易价格接近 116,000 美元，比杜兰特当年买入时的最高价涨幅超过 11,000%。

克莱曼表示已经直接和 Coinbase 团队合作，处理凯文的账户恢复问题，这也是我为什么能在台上拿这件事开玩笑。

他还提到，自己和杜兰特同时也是 Coinbase Global 的投资人，并称这家公司“一直是帮助我们业务成长的重要资源”。在 2021 年，二人旗下的 Thirty Five Ventures 与 Coinbase 达成一项多年期合作协议，推广该交易平台，其中包括为杜兰特的体育与娱乐网站 Boardroom 制作与数字资产相关的内容。

Bitcoin Hyper：比特币首个原生SVM Layer-2

Bitcoin Hyper价格预测　比特幣Layer 2產品$HYPER评测Bitcoin Hyper是全球首个在比特币Layer-2上整合Solana虚拟机（SVM）的项目。其核心机制是透过跨链桥锁定BTC，并在Hyper网路上发行对应的包装BTC（wrapped BTC）。这些代币能解锁DeFi、NFT、游戏等应用场景，为比特币带来前所未有的扩展性。

整个系统以比特币主网安全性为基础，所有包装BTC均需有真实BTC作抵押，并能随时销毁兑回，确保一比一的比例与无需信任的环境。

同时，HYPER代币是这个生态的燃料，负责支付交易费、智能合约执行与应用互动。随着生态发展，治理功能与高级应用场景也将逐步开放，让代币需求持续增长。这意味着Bitcoin Hyper不仅让比特币可编程化，也建立起一个以HYPER驱动的双重增长模式。

预售进入最后倒数　投资人争相卡位

想要提前布局这场「Uptober」与「Moonvember」的行情，投资人现可透过Bitcoin Hyper官网参与预售。购买方式支援SOL、ETH、USDT、USDC、BNB，甚至信用卡。

若想要简化流程，投资人可使用行业领先的数位钱包—Best Wallet。目前HYPER已列入「即将上线代币」追踪清单，方便用户在上线后快速管理与领取代币。

同时，官方社群已在TelegramX平台持续更新，帮助投资人随时掌握最新进度。

立即进入Bitcoin Hyper预售
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
