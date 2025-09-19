NBA 超级球星杜兰特忘记Coinbase密码 意外吃完整波升浪翻110倍

NBA 超级球星凯文·杜兰特（Kevin Durant）找不到自己 Coinbase 账户的密码。这个账户里存有他早在 2016 年效力金州勇士队时开始积极买入的比特币。而他的经纪人对此却感到十分高兴。

比特币一直上涨 忘记登入资料反成好事

杜兰特的困境“完全是好事”，他的经纪人里奇·克莱曼（Rich Kleiman）表示。

“我们一直没能找回他的 Coinbase 账户信息，所以从未卖出过任何比特币，而如今这些比特币的价值已经飙升。”

克莱曼周二在洛杉矶举行的 CNBC Game Plan 大会上说道。“这只是一个我们一直没能解决的流程，但比特币不断上涨……所以我觉得，这对我们来说反而是利好。”

其他NBA球星也在讨论比特币

杜兰特将在即将到来的新赛季为休斯顿火箭队效力。他大约在 2016 年开始买入比特币。当时这位美国奥运队传奇和克莱曼参加了一场晚宴，他的队友们整晚都在谈论这种加密货币。

“我那晚听到‘比特币’这个词至少 25 次，于是第二天我们就开始投资比特币了，”克莱曼回忆道。但他没有透露杜兰特买了多少。

杜兰特持有比特币或已赚110倍

根据 CoinGecko 的数据，2016 年比特币的价格大约在 360 美元至 1,000 美元之间。而如今，这一加密货币的交易价格接近 116,000 美元，比杜兰特当年买入时的最高价涨幅超过 11,000%。

克莱曼表示已经直接和 Coinbase 团队合作，处理凯文的账户恢复问题，这也是我为什么能在台上拿这件事开玩笑。

他还提到，自己和杜兰特同时也是 Coinbase Global 的投资人，并称这家公司“一直是帮助我们业务成长的重要资源”。在 2021 年，二人旗下的 Thirty Five Ventures 与 Coinbase 达成一项多年期合作协议，推广该交易平台，其中包括为杜兰特的体育与娱乐网站 Boardroom 制作与数字资产相关的内容。

