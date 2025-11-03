马斯克批评 WhatsApp 等通讯软体收集用户数据 采用类似比特币技术打造 X Chat 对抗

美国企业家埃隆·马斯克（Elon Musk） 于 11 月 1 日在播客节目《The Joe Rogan Experience》中宣布，将推出全新的消息应用 X Chat 。

该平台将采用与 比特币（BTC） 类似的加密技术，定位为对标 Telegram、WhatsApp 的 “完全加密通讯平台”。

马斯克表示：“我们已经将 X 的整个消息架构重新打造为 X Chat ”，并透露该服务预计将在数个月内上线。

比特币级别的加密技术

X Chat 将采用 点对点（P2P）加密技术，实现无中介的端到端加密。

马斯克形容这一机制“与比特币的安全架构相似”。

该应用将支持文字消息、文件传输、语音通话和视频通话，并考虑以 X 应用内集成 以及 独立 App 两种形式提供。

他强调，这将是“市场上最安全的消息服务”。

此外，马斯克还暗示，X Chat 将采用 去中心化架构，最大程度减少对中央服务器的依赖。

批评现有通讯服务的数据收集

马斯克批评 WhatsApp 等现有应用，称它们为了展示广告而分析消息内容，这构成了严重的安全威胁。

他指出：“如果一个应用为了展示广告而必须理解你的对话内容，那就意味着它在收集用户数据。”并警告这可能增加被黑客攻击的风险。

他强调，X Chat 不会内置广告机制，也不会收集用户数据，其理念与注重匿名性的 门罗币（Monero, XMR） 类似。

另一方面，WhatsApp 在官方 FAQ 中表示，其消息采用端到端加密，平台无法访问内容。

但批评者指出，WhatsApp 仍存在 元数据收集 和 备份加密不完善 的问题。

加密通讯领域隐私竞争升温

马斯克的这一宣布可能会让通讯领域的 隐私竞争再度升温。

目前 X Chat 的正式上线时间尚未确定，但外界普遍关注其与 拥有超过 9 亿用户的 X 生态系统 的整合潜力。