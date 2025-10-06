摩根士丹利的全球投资委员会建议最高配置4％加密资产
近年来，加密货币因其超高报酬率、高波动性、市值突破 4 兆美元，以及川普政府与国会日益增加的支持而备受关注。随着产品创新，投资者如今可透过交易所交易产品（ETP）接触加密货币，使其有可能被纳入多资产投资组合中的新兴资产类别。
GIC：支持客户灵活配置加密货币
摩根士丹利的全球投资委员会（GIC）认为，加密货币是一种具投机性且愈来愈受欢迎的资产类别，许多投资人会探索，但并非所有人都会参与。我们将这一新兴资产类别归类于实质资产（real assets）范畴，并将主要评论聚焦于比特币，视其为稀缺资产、类似数位黄金。
尽管 GIC 的资产配置模型不会明确纳入加密货币配置，但立场上支持理财顾问及客户，在多资产投资组合中灵活配置加密货币。
对加密货币配置采取保守策略 首选ETP产品
综合以上考量，GIC 建议客户与理财顾问在加密货币配置上采取保守策略，目前最可行的方式是透过交易所交易产品（ETP）进行配置。
虽然这一新兴资产类别在近年来获得了超额报酬，但波动性逐步下降。然而，加密货币仍可能在未来面临更高的波动与更强的与其他资产类别的相关性，特别是在宏观或市场压力期间。
因此，GIC 建议将投资组合层级的加密货币配置限制在以下区间。
- 财富保守型（Wealth Conservation，风险等级 1）：0%
- 收益型（Income，风险等级 2）：0%
- 均衡成长型（Balanced Growth，风险等级 3）：2%
- 市场成长型（Market Growth，风险等级 4）：3%
- 积极成长型（Opportunistic Growth，风险等级 5）：4%
此外，GIC 建议理财顾问与客户定期再平衡投资组合中的加密货币部位，最好是每季或至少每年进行一次。这样的再平衡可抑制加密货币部位在市场波动期间过度膨胀，避免整体投资组合波动过高及加密货币风险集中。
