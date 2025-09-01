Metaplanet超越Riot Platforms成为第六大持币企业 合共持有2万枚比特币

被誉为“日本 MicroStrategy”的 Metaplanet 再次大手笔出击。公司周一披露，近期以约 164.8 亿日元（买入 1,009 枚比特币，单枚均价约 111,068 美元，令总持仓首次跨越 20,000 枚门槛。

随着这一步，Metaplanet 已成为 日本持币规模第一的上市公司，并在全球排名中位列第六，在这次加仓前，Riot Platforms为原本的第六位，现已被取代。

更令人关注的是，公司今年初的年度目标仅为 1 万枚比特币。但随着买入速度不断加快，目标在年中被调高至 3 万枚。如今仅用不到三个月时间就从 1 万枚增至 2 万枚，相当于已完成新目标的三分之二。

为支持扩张计划，Metaplanet 上周宣布将通过国际增资募集 1,300 亿日元（约 8.8 亿美元），预计未来两个月大部分资金将用于继续增持比特币。

股价延续跌势 以太坊大幅跑赢比特币

首席执行官 Simon Gerovich 7 月时还曾提到，公司未来考虑以持有的比特币作为抵押，筹集现金用于收购具备稳定盈利能力的企业，其中日本本土的 数字银行是潜在收购方向之一。

市场表现方面，Metaplanet 上周五收盘跌2.22％，股价周一延续跌势，收盘再跌逾5％报831日元。比特币方面则报109,716美元，有止跌迹象，不断尝试重新站回11万美元水平。值得一提的是，比特币过去3个月仅有约3％升幅，同期以太坊大幅跑赢比特币，3个月升近76％。