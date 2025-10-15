BTC $112,430.46 0.54%
比特币新闻

日本上市公司 MetaPlanet 市值低于其持有的比特币价值 为甚么没有人"捞底"？

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
以比特币（BTC）为核心制定财务战略的日本上市公司 MetaPlanet 于 14 日宣布，其企业价值与比特币持有量相比的独创指标 “mNAV” 首次跌破 1。

所谓 mNAV，是以公司“市值加总负债”的金额，除以所持比特币的净资产价值（NAV）计算得出。
当这一数值低于 1 时，代表市场对公司整体价值（包括主营业务）的评估，已低于其持有的加密资产价值。

股价暴跌导致罕见反转

造成这一现象的主因是 MetaPlanet 股价的急跌。自 2024 年 6 月中旬的 1,895 日元 高点以来，该公司股价暴跌 75%，目前跌至约 459 日元，令市值大幅缩水，直接拖低了 mNAV。

市场分析指出，为购买比特币而积极融资的策略，让传统股权投资者提高了对风险的警觉。
此外，公司在此期间宣布暂缓执行第 20 至第 22 次新股认购权，虽称为“优化战略”，却被认为进一步放大了投资者的疑虑。

同时，比特币价格的剧烈波动以及日本监管动向的变化，也对投资者信心造成影响。

现在“捞底”不是稳赚？

mNAV 的下滑幅度超过 7 个百分点，显示市场认知发生了剧烈变化。理论上，这种情况意味着公司股价被严重低估，存在“套利空间”。

而上述说法只是理论上，在现实中，这类情况极为罕见，通常意味着市场对公司除比特币持有外的业务前景持高度怀疑态度，而作为一般投资者，资讯不全面的情况下，也不可能知道公司遭质疑的真正原因。

金融分析师之间的讨论日益热烈，焦点集中在：“过度依赖加密资产作为财务核心，是否是一种可持续的企业战略？”

部分专家警告，这种做法潜藏风险。日本知名上市企业 MetaPlanet 的比特币战略未来走向，正受到市场密切关注。

目前尚不清楚，这次 mNAV 跌破 1 的现象，是短暂的市场异常，还是结构性转变的前兆。

Bitcoin Hyper：Solana上比特币的下一代演进？

Bitcoin Hyper（$HYPER）为比特币生态带来全新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它一直欠缺的元素：Solana等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，它融合比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智慧合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。

经Consult审计，该专案强调信任与可扩展性，随着採用率增长而强化。动能已然强劲。销售已超过2,340万美元，在下次涨价前，代币定价仅0.013105美元。

随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用程式的需求上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。

如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。

