日本Metaplanet成全球第五大比特币企业持有者 前四位均为美国企业

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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随着比特币价格持续刷新纪录，日本上市投资公司 Metaplanet 今日（14日）宣布再次加码比特币资产，最新购入 797 枚比特币，交易总金额高达 9,360 万美元，显示该公司对比特币市场后势依然强烈看多。

Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 今晨通过 X（前Twitter）发布消息，表示本轮比特币的购入均价约为 117,451 美元。截至目前，Metaplanet 持仓总量已达 16,352 枚比特币，累计投入资金约 16.4 亿美元。

根据 Bitcointreasuries 数据，Metaplanet 目前位居全球第五大比特币企业持有者，仅落后于 Strategy（原 MicroStrategy）、Marathon Digital（MARA）、Twenty One 及 Riot Platforms。排名第一的 Strategy 持仓高达 60.1 万枚 BTC，遥遥领先。

Metaplanet 自 2024 年开始正式将比特币纳入核心资产配置，用以对冲通货膨胀，并积极将公司战略重心转向数位资产领域。今年 6 月，Metaplanet 更提出目标：力争在 2027 年底前持有超过 21 万枚比特币，约占全球比特币总供应量的 1%。

比特币暴涨下的另类机会－Bitcoin Hyper 公开预售突破 200 万美元

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币原生 Layer 2，公开预售已募得 2,511,140 美元，接近 2,846,221 美元目标。代币现价为 $0.012225，下一价格阶梯将于近期公布。

该项目结合比特币的安全性与 Solana 的高速，支持快速且低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，并实现与 BTC 的无缝桥接。Bitcoin Hyper 经 Consult 审计，设计重点为可扩展性、信任与简单易用。

迷因热潮与实用功能的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年备受瞩目的 Layer 2 项目。随着质押机制启动、预售流程优化及预计第一季全面上线，$HYPER 正快速积聚市场动能。