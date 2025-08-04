Metaplanet计划再筹37亿美元增持比特币 第二季收入同比增长逾40％

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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日本上市投资公司 Metaplanet 持续加快比特币布局。该公司今日（4 日）公告称，最新一笔交易斥资 5,370 万美元购入 463 枚比特币，使其总持仓规模达到 17,595 枚。

Metaplanet计划再筹37亿美元增持比特币

公司 CEO Simon Gerovich 表示，截至目前 Metaplanet 投入比特币的资金累计约 17.8 亿美元，平均持币成本约 101,422 美元/枚。他同时透露，公司计划通过发行永续优先股筹集 5,550 亿日元（约 37 亿美元），用于进一步扩大比特币持仓。

截至目前为止，Metaplanet是持有最多比特币的上市公司之一，排名在全球第7，亦是头10位榜上惟一的日本公司。

受惠于比特币上涨 Metaplanet 第二季收入同比增长逾40％

季度财报显示，Metaplanet 第二季度与比特币相关的收入达 11 亿日元（约 760 万美元），同比增长 42.4%，显示该业务已成为公司核心增长来源之一。

Our goal is to have multiple tools to raise capital for buying Bitcoin. On a Bitcoin standard, the mission is to continuously grow Bitcoin per share. Issuing perpetual preferreds is a highly accretive tool designed to maximize long-term shareholder value. https://t.co/TI1qsAHFNI — Simon Gerovich (@gerovich) August 3, 2025

Gerovich 在社交平台上强调，Metaplanet 希望利用多元化融资手段来增强比特币资产，并以此持续提升股东的长期回报。他称永续优先股是一种“具备巨大增值潜力的资本工具”。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。