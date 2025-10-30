BTC $107,649.84 -3.28%
MetaMask奖励计划上线！MASK代币空投传闻再起

Chloe Cheung
Chloe Cheung
Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

拥有3000万每月活跃用户的MetaMask推出的一项总值3000万美元的奖励计划已于昨日展开，为期90天。业内人士认为，这些积分可能成为申请MASK代币的资格标准。


这个计划激励用户参与链上活动，容许参与者透过交换代币及其他去中心化金融互动赚取积分。虽然Meta 则多次强调这奖励系统旨在促进用户持续性参与，并非单一代币采矿。

但对于MetaMask即将发行的传闻未有停止，近日有消息指，MetaMask注册了一个名为 claim.metamask.io 的新域名，市场随即热议该举动或与 MASK代币空投有关。据悉，该域名早前出现一个登入页面，要求使用者验证身份，但并未提供进一步信息。受消息影响，一度升至 32%，市场对MetaMask发行原生代币的期待亦达到高峰。

不过，最新情况显示，MetaMask已关闭该可疑的二级域名，并将其重新导向至 MetaMask官方网站首页。目前官方尚未就代币计划作出任何回应。PloyMarket 上投资者对「MASK代币于今年内发行」的机率预测最新回落至约10%。

虽未有官方确认与这个域名有否关连，但区块链分析师及小区则认为，这个域名的结构与MetaMask官方生态系统一致。各项蛛丝马迹均指向MetaMask代币发行在即，Consensys 执行长Joe Lubin在九月份曾表示MetaMask代币的来临「可能会早于你所预期」。发行消息虽然有高层确认，但却未确认发行方式。

在发行代币传言此起彼落之际，MetaMask 宣布其钱包推出多链账户功能，由原来的「一账户一地址」模式转为单一账户可跨区块链网络多重地址的架构。在新系统之下，单一账户可同时涵盖以太坊、EVM第二层网络、Solana 地址，未来将进一步支持比特币地址。

MetaMask强调：「这意味着使用者需管理的账户减少、切换次数降低，跨网络操作更为简便。」

