MetaMask推出原生稳定币mUSD 预计今年内上线

由 Consensys 开发的全球领先自我托管钱包 MetaMask 今日宣布推出原生稳定币 MetaMask USD（$mUSD），这是自我托管钱包首次发行自有稳定币。

该稳定币由 Bridge（Stripe 旗下公司、稳定币发行与管理平台）发行，底层由去中心化稳定币协议 M0 提供动力。mUSD 将深度整合进 MetaMask 钱包，为用户带来无缝的美元计价体验，可用于在 web3 世界中持有、消费和转账。

新稳定币将在Linea推出

MetaMask USD 将首先在以太坊和 Linea（由 Consensys 启动的全 EVM 等效 L2 网络）上线，并在 Linea 的 DeFi 生态中发挥基础作用。随着网络的扩张，$mUSD 将整合进核心协议，包括借贷市场、去中心化交易所和托管平台，为用户解锁深度流动性与更广泛的应用场景。通过原生流动性供应和法币无缝入金，$mUSD 将助力 Linea 的总锁仓量（TVL）和协议活跃度的持续增长。

与钱包业务联动成最大优势

稳定币是加密经济的基石，支撑着交易、借贷、跨境支付与 DeFi。它们为传统金融与去中心化生态之间搭建桥梁，每月链上交易量接近 1 万亿美元。

MetaMask USD 创造了一种全新的模式：原生自我托管钱包稳定币，直接面向 MetaMask 数百万用户，并可跨链使用。它将提升用户在钱包内入金、持有、交易、借贷及消费的整体体验，同时简化自我托管与 web3 的使用路径，并扩展至 DeFi 与现实支付的原生应用。

MetaMask USD 的两大使用场景：

  • 钱包内（上线即用）：支持入金、兑换、跨链转账与桥接
  • 现实中（预计 2025 年底）：通过 MetaMask Card，在全球数百万家万事达商户使用

