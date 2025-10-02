BTC $118,718.58 1.65%
新闻

研究显示迷因币规模已大到无法忽视 市场像赌场多数散户亏钱

迷因币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
资产管理公司 Galaxy Digital 及布最新报告，说明现在迷因币是加密货币市场的支柱之一，但由于大多数迷因币最终会归零，甚至部分项目本身就是骗局，怀疑者普遍认为它们一文不值。

公平地说，确实大部分迷因币没有价值。和所有交易一样，迷因币市场本质上是零和博弈：一个交易者的收益来自另一个交易者的损失。但与那些具备现金流或实际效用的资产不同，迷因币几乎只具备文化价值，因此投资亏损更为普遍，且往往更为严重。

迷因币由17年DOGE爆发

虽然自加密货币早期就有“玩笑代币”（例如 2013 年的狗狗币 DOGE，及隔年已被遗忘的 Coinye West），但现代迷因币时代的真正起点是 2017 年 DOGE 的暴涨。随后出现了柴犬币（Shiba Inu）、再到 Solana 链上的 BONK 和 dogwifhat，最后是 2024 年初的 Pump.fun。这个发射平台孕育出 MOODENG、Pnut、TROLL，以及数百万个迷因币。

Pump.fun 的颠覆性

Pump.fun 改变了一切。首次让发行迷因币的门槛几乎归零。只需几美元、无需编程，任何人都能创造一个可即时交易、具流动性、并在债券曲线上部署的代币。这标志着迷因币结构性的一次飞跃：代币发行激增，发射平台成为新主流。

与宣称拥有“效用”的山寨币（治理权、手续费收入或服务使用权）不同，迷因币从定义上讲完全没有这些功能。它们唯一的作用就是作为文化代币——承载想法、社群认同与群体身份。

因此交易它们更像是一种“文化套利”：预判或抢跑注意力周期，例如提前买入可能在 TikTok 爆红的代币。

从长远来看，绝大多数参与者都会在迷因币交易中亏钱，某种意义上这就是赌博。但若全盘否定这个领域，则忽略了它的意义。

生态的现状与挑战

目前，迷因币生态面临不少问题，尤其是在 Solana 链上。狙击机器人和“打包者”往往在代币上线的瞬间就抢走大部分筹码，埋下抛压隐患。迷因币的中位持有时长以秒计算，交易者频繁割肉套利，导致极度短线化。

尽管如此，迷因币已经成为长期存在的资产类型。在愈加数字化的世界里，纯粹的文化资产是合理的存在。关键在于，迷因币还是用户进入加密世界的入口，吸引原本不会开钱包或用去中心化交易所的散户。对很多人而言，迷因币就是他们进入 DeFi 的第一步。

核心数据与趋势

  • 迷因币目前约占 Solana DEX 交易量的 30%，低于今年 1 月的 60%。
  • 在约 1,280 万个 Pump.fun 代币中，仅 12 个（0.00009%）占据超过 55% 的总市值。
  • Pump.fun 代币合计 FDMC 超过 48 亿美元，占 Solana 发射平台代币总 FDMC 的 85%。
  • 自 2024 年初以来，Solana 上已生成超 3,200 万个代币，比 Pump.fun 上线前的不足 800 万个增长超过 300%。
  • Solana 中位持币时间已从 300 秒下降到 100 秒。

这些数据说明：迷因币规模已大到无法忽视，同时表现出明显的“幂律分布”——极少数代币掌握大部分价值。

生态层级与赢家通吃格局

迷因币生态可以理解为一条“叠层栈”：

  • 底层区块链：Solana 占据主导，因其低费率、高吞吐和“赌博友好”文化。BSC 与 Base 也活跃，Ethereum 更像迷因“圣地”。
  • 发射平台：Pump.fun 几乎工业化了代币发行，远超对手。
  • 交易层：Jupiter、Raydium 等 AMM 保证了即刻交易流动性。
  • 自动化工具：狙击机器人 Axiom、BONKbot 等，使市场高度 PvP 化。
  • 社群层：推特和 Telegram 成为舆论场，KOL 在放大或击垮迷因币中发挥巨大作用。
  • 这种结构类似于彩票：绝大多数项目注定崩溃，但少数爆款支撑起持续的投机热潮。

迷因币的风险

  • 智能合约风险：蜜罐（Honey Pot）、拔地毯事件频发。
  • 流动性风险：开发者撤池子，代币瞬间归零。
  • 模仿攻击：新版复制币常常取代原版。
  • 监管风险：美国等地若将其定义为“剥削散户”，有可能打击交易量。

迷因币不是一时风潮，而是加密注意力经济的常驻角色。它们的重要性更多体现在文化与金融基础设施的结合。

这个市场更像是“赌场”，多数散户亏钱，真正的赢家是基础设施平台。机构若要介入，更适合布局基础设施和少数具有多周期生命力的“文化币”，而非追逐长尾新项目。

更广意义上，迷因币降低了用户进入加密的心理门槛，同时对区块链性能形成压力测试。随着基础设施成熟、注意力迭代加速，迷因币市场预计会继续膨胀，并伴随“少数赢家占据大部分价值”的格局。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
