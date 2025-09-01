Matrixport：比特币下探可能未完结 过去十年9月负回报机率大
Matrixport 于9月1日发布 Matrix on Target 报告，其独立分析师 Markus Thielen 认为减息虽被认为是加密货币牛市的信号，但“代价”往往在意料不到之中，暗示比特币或进一步下探。
根据Matrixport 于 X 帖子中引用 Markus Thielen 的说法：
“比特币已回落至 10.6 万至 10.8 万美元的关键突破区间，这是我们一直密切关注的价位。
在近期的 Matrix on Target 报告中，我们采取了更为保守的立场，警告这次回落到 10.8 万美元可能只是开始。季节性疲软进一步加剧了阻力，这是我们自 7 月下旬以来一直强调的。
如今，随着本周美国就业数据临近，而比特币正处于关键技术水平，市场可能迎来一次重大行情。虽然许多交易者会对比特币进一步下跌感到意外，但这种可能性不能排除。降息通常被视为加密货币行情的燃料，但它们往往伴随代价。”
过去十年 9 月回报率
- 2015 年 +2.52%
- 2016 年 +5.94%
- 2017 年 –7.72%
- 2018 年 –5.95%
- 2019 年 –13.88%
- 2020 年 –7.66%
- 2021 年 –7.03%
- 2022 年 –3.09%
- 2023 年 +3.99%
- 2024 年 +7.39%
总体来看，9 月表现多为下跌：从2015年开始，十年中有 6 年出现负回报（2017–2022 年），仅有 2015、2016、2023、2024 年录得正回报。
