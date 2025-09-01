Matrixport：比特币下探可能未完结 过去十年9月负回报机率大

最后更新: 九月 1, 2025

Matrixport 于9月1日发布 Matrix on Target 报告，其独立分析师 Markus Thielen 认为减息虽被认为是加密货币牛市的信号，但“代价”往往在意料不到之中，暗示比特币或进一步下探。

根据Matrixport 于 X 帖子中引用 Markus Thielen 的说法：

“比特币已回落至 10.6 万至 10.8 万美元的关键突破区间，这是我们一直密切关注的价位。

在近期的 Matrix on Target 报告中，我们采取了更为保守的立场，警告这次回落到 10.8 万美元可能只是开始。季节性疲软进一步加剧了阻力，这是我们自 7 月下旬以来一直强调的。

如今，随着本周美国就业数据临近，而比特币正处于关键技术水平，市场可能迎来一次重大行情。虽然许多交易者会对比特币进一步下跌感到意外，但这种可能性不能排除。降息通常被视为加密货币行情的燃料，但它们往往伴随代价。”

过去十年 9 月回报率

2015 年 +2.52%

2016 年 +5.94%

2017 年 –7.72%

2018 年 –5.95%

2019 年 –13.88%

2020 年 –7.66%

2021 年 –7.03%

2022 年 –3.09%

2023 年 +3.99%

2024 年 +7.39%

总体来看，9 月表现多为下跌：从2015年开始，十年中有 6 年出现负回报（2017–2022 年），仅有 2015、2016、2023、2024 年录得正回报。

新预售Bitcoin Hyper ($HYPER)结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生二层解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（DApps）以及迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的应用场景开闢了大门，包括无缝的BTC桥接和可扩展的去中心化应用（dApp）开发。

团队高度重视信任和可扩展性，该项目已通过Coinsult的审计，为投资者对其基础架构的信心提供了保障。势头正在迅速积累。预售已突破1250万美元，仅剩有限的代币分配额度。

目前，HYPER代币的价格仅为0.012815美元，但随着预售进展，价格将会上涨。你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售