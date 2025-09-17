市场普遍押注Fed减息25个基点 最多出现2位鹰派反对
市场普遍押注美联准会将小幅降息 25 个基点，市场普遍认为近期 PPI 走弱与就业数据降温，为货币政策松绑创造了条件，CME FedWatch 工具显示降息机率超过九成。不过，若仅符合预期，短期加密货币及股市或仍震荡；若超乎预期降息 50 基点，美元及美债殖利率恐迅速承压下滑。而近日股市仍在破新高，有关降息决定将在亚洲时间18日（utc+8)凌晨公布。
各大机构预测降息幅度
- 支持 25 基点：摩根士丹利、摩根大通、荷兰国际银行。
- 偏向 50 基点：花旗银行（估计至少三位票委支持）、荷兰合作银行（认为米兰、鲍曼、沃勒或联手推动）、FastBull（提出预防性降息论）。
预测票委行动
- 摩根大通：预计有 2–3 票投向 50 基点。
- 德意志银行：看好 3 名鸽派推动 50 基点，另有 1–2 名鹰派反对任何降息。
- Wrightson：认为鹰派与鸽派的分歧将再次加剧。
- 澳新银行：推测米兰可能力挺 50 基点，而施密德则倾向维持利率不变。
两大预测平台意外一致 92％认为降息25个基点
最大的两个预测平台Polymarket及Kalshi就9月议息结果走向意外一致，同样是约92％投票者认为会降息25个基点，紧随其后的包括解息50个基点及不变。
