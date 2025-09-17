BTC $116,485.49 0.87%
ETH $4,488.28 -0.36%
USDT $1.00 0.02%
XRP $3.01 -0.77%
SOL $234.52 -0.51%
TRX $0.34 -1.32%
SHIB $0.000012 -0.71%
Cryptonews 财经新闻

市场普遍押注Fed减息25个基点 最多出现2位鹰派反对

fed
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

市场普遍押注美联准会将小幅降息 25 个基点，市场普遍认为近期 PPI 走弱与就业数据降温，为货币政策松绑创造了条件，CME FedWatch 工具显示降息机率超过九成。不过，若仅符合预期，短期加密货币及股市或仍震荡；若超乎预期降息 50 基点，美元及美债殖利率恐迅速承压下滑。而近日股市仍在破新高，有关降息决定将在亚洲时间18日（utc+8)凌晨公布。

各大机构预测降息幅度

  • 支持 25 基点：摩根士丹利、摩根大通、荷兰国际银行。
  • 偏向 50 基点：花旗银行（估计至少三位票委支持）、荷兰合作银行（认为米兰、鲍曼、沃勒或联手推动）、FastBull（提出预防性降息论）。

预测票委行动

  • 摩根大通：预计有 2–3 票投向 50 基点。
  • 德意志银行：看好 3 名鸽派推动 50 基点，另有 1–2 名鹰派反对任何降息。
  • Wrightson：认为鹰派与鸽派的分歧将再次加剧。
  • 澳新银行：推测米兰可能力挺 50 基点，而施密德则倾向维持利率不变。

两大预测平台意外一致 92％认为降息25个基点

最大的两个预测平台Polymarket及Kalshi就9月议息结果走向意外一致，同样是约92％投票者认为会降息25个基点，紧随其后的包括解息50个基点及不变。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,244,462,977,968
-0.9
最热门币种

更多文章

新闻
币安或提早结束外部合规监管 CZ有望重回币安BNB日内涨逾2％
Allen Li
Allen Li
2025-09-17 07:24:41
新闻
Bitwise计划推出追踪稳定币和代币化资产挂钩的ETF
Allen Li
Allen Li
2025-09-17 06:04:06
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者