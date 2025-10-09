卢森堡拥欧元区首个投资比特币国家级主权基金 已配置1％在比特币ETF

卢森堡主权财富基金已将其资产的 1% 投入比特币 ETF，成为欧元区首个在国家层面投资比特币的主权基金。此消息由卢森堡金融中心发展署（Agency for the Development of Luxembourg’s Financial Centre）代表透露。

据 Bitbo 数据显示，欧洲国家芬兰、格鲁吉亚和英国也持有比特币，但其中大部分来自刑事查获资产；例外是格鲁吉亚（非欧元区国家），其持有 66 枚比特币作为投资用途。

欧元区首个投资比特币的主权基金

根据《CoinDesk》报导，卢森堡财政部长吉勒·罗斯（Gilles Roth）在向众议院（Chambre des Députés）提交 2026 年财政预算时宣布，该国的“代际主权财富基金”（FSIL）已将其资产的 1% 投资于比特币。

卢森堡财政署发言人乔纳森·韦斯特黑德（Jonathan Westhead）在电邮中表示：“鉴于这一新兴资产类别的日益成熟，同时彰显卢森堡在数字金融领域的领先地位，这项投资体现了政府于 2025 年 7 月批准的 FSIL 新投资政策的实际应用。”

卢森堡是欧洲人口最少的国家之一（约 68.2 万人），早在 2014 年便设立了“代际主权财富基金”（FSIL），旨在为未来世代积累财政储备。目前该基金的资产规模约为 7.3 亿美元，主要投资于高质量债券。

卢森堡主权财富基金最高可用 15% 配置另类投资

根据修订后的投资框架，FSIL 将继续投资于股票与债券市场，同时获准将最高 15% 的资产配置于另类投资，包括私募股权、房地产及加密资产。为了降低操作风险，基金选择通过一系列比特币 ETF 进行间接投资。

韦斯特黑德补充说：“有人认为我们投资得太少太晚，也有人指出比特币波动剧烈、带有投机性质。然而，考虑到 FSIL 的定位与使命，基金管理委员会认为 1% 的配置比例是稳健且具有象征意义的决定，同时也传递出对比特币长期潜力的肯定。当然，适合 FSIL 的策略，未必适合所有投资者。”

