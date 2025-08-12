[即时] 美国7月CPI引爆市场 以太坊再度拉升逼近4,400美元 – 加密货币新闻

美国劳工统计局周二报告称，经季节性调整后，7月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%；核心CPI为3.1%，报告公布后，交易员加大了对美联储将在9月重新开始降息的押注。

比特币不升反跌 以太坊强势突破

有关数据显示，关税的确在若干类别中有所体现，但其他通常会受到进口关税影响的领域反应不大，市场解读为利好，股市开盘前期货已迅速拉升。

美国7月CPI年率：2.7％（低于预期）

核心CPI年率：3.1％（高于预期）

核心CPI月率：0.3％（符合预期）

值得一提的是，以太坊在CPI公布后拉升至4,400美元水平，反之比特币走弱，截稿前日内跌0.43％报120,650美元。

