「更新于：10月21日 上午9:00」以太坊正试图稳住在 3,984 美元 上方，即便在 10 月 16 日这天，主要的现货比特币 ETF出现了高达 5.36 亿美元净流出，创下 2025 年中以来单日最大撤资潮之一。这波抛售反映出机构投资者情绪转向谨慎，并一度从 BTC 与 ETH 市场同步抽走流动性。

根据 Wu Blockchain 提供的数据，当天 12 只比特币 ETF 均无资金流入。而另一方面，现货以太坊 ETF 出现约 5,688 万美元净流出，不过 贝莱德的 ETHA 产品仍录得小幅净流入。

这种资金流向的分化凸显出市场对数字资产敞口的态度正在出现分歧。交易者正在权衡：是在当前波动行情中入场博取短期机会，还是坚持长期持有策略，穿越市场的牛熊周期与波动风险。

On October 16 (ET), spot Bitcoin ETFs saw a total net outflow of $536 million, with none of the twelve ETFs recording net inflows. Spot Ethereum ETFs had a total net outflow of $56.88 million, with only BlackRock’s ETHA posting a net inflow.https://t.co/Hj2Gs48E6C pic.twitter.com/iTOhEBRS34 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

市场观察人士警告称，如果 ETF 资金持续外流，尤其是大规模撤资，可能导致加密市场流动性趋紧——这对整体行情而言无疑是利空信号。不过，以太坊（ETH）仍能守住关键支撑区间，这说明持币者对项目仍具信心，目前并未出现明显恐慌性抛售。

以太坊守稳关键支撑区

尽管受到 ETF 抛压 的影响，以太坊仍牢牢守在 $3,930–$3,950 支撑带 之上——这一价格区间自 10 月初以来一直发挥着强劲的防御作用。近期价格突破了对称三角形形态，这是一种常见的盘整结构，通常意味着即将迎来方向性突破。

技术面上，日烛线若能稳收于 50 日与 200 日指数移动平均线（EMA）之上，将进一步确认多头动能的回归。此外，本次突破伴随形成了看涨吞没形态，表明买盘力量正在压制前期的抛压，市场结构趋强。

与此同时，相对强弱指数（RSI） 位于 68，显示价格正处于健康反弹阶段，尚未进入超买区，为后续上涨留出了空间。在 两小时级别图表 上持续出现的更高低点进一步强化了以太坊的潜在多头结构，显示出技术型买盘的持续吸筹迹象。

以太坊技术面展望：目标指向 $4,300

若 以太坊 能持续稳站在 $3,930 支撑位 之上，下一道主要阻力位预计在 $4,093 附近。一旦成功突破该区域，价格有望进一步上攻至 $4,299。若能有效突破此关口，则可能引发对 $4,554 阻力位 的回测，从而完成近期盘整区间的量度升幅。

以太坊（ETH/USD）价格走势图 — 数据来源：TradingView

但如果 以太坊（ETH） 未能守住当前支撑位，价格可能进一步下滑至 $3,713，若市场跌势加剧，甚至可能触及 $3,510。

关键技术位:

支撑位： $3,930 / $3,713 / $3,510

阻力位： $4,093 / $4,299 / $4,554

交易布局与市场展望

对于希望短线获利的交易者来说，在 $3,950 上方建立多头仓位，并将止损设在 $3,710，是一个相对稳健的策略。若行情延续上行动能，则目标价区间可看向 $4,299 至 $4,554。

展望后市，以太坊在 ETF 资金持续外流背景下能否稳住阵脚，或将成为决定加密市场下一步走向的关键因素。若 $3,800 支撑位 能被稳固守住，ETH 有望在资金轮动重新启动之际，重新领跑山寨币市场，并引导市场情绪逐步转向修复与反弹。

