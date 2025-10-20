BTC $107,887.34 -2.72%
[即时更新10月21日] 以太坊价格预测：5.36 亿美元比特币 ETF 资金外流引发 ETH 流动性考验　3,800 美元支撑能否守住？

Esther Hui
Esther Hui
「更新于：10月21日 上午9:00」以太坊正试图稳住在 3,984 美元 上方，即便在 10 月 16 日这天，主要的现货比特币 ETF出现了高达 5.36 亿美元净流出，创下 2025 年中以来单日最大撤资潮之一。这波抛售反映出机构投资者情绪转向谨慎，并一度从 BTC 与 ETH 市场同步抽走流动性。

根据 Wu Blockchain 提供的数据，当天 12 只比特币 ETF 均无资金流入。而另一方面，现货以太坊 ETF 出现约 5,688 万美元净流出，不过 贝莱德的 ETHA 产品仍录得小幅净流入。

这种资金流向的分化凸显出市场对数字资产敞口的态度正在出现分歧。交易者正在权衡：是在当前波动行情中入场博取短期机会，还是坚持长期持有策略，穿越市场的牛熊周期与波动风险。

市场观察人士警告称，如果 ETF 资金持续外流，尤其是大规模撤资，可能导致加密市场流动性趋紧——这对整体行情而言无疑是利空信号。不过，以太坊（ETH）仍能守住关键支撑区间，这说明持币者对项目仍具信心，目前并未出现明显恐慌性抛售。

以太坊守稳关键支撑区

尽管受到 ETF 抛压 的影响，以太坊仍牢牢守在 $3,930–$3,950 支撑带 之上——这一价格区间自 10 月初以来一直发挥着强劲的防御作用。近期价格突破了对称三角形形态，这是一种常见的盘整结构，通常意味着即将迎来方向性突破。

技术面上，日烛线若能稳收于 50 日与 200 日指数移动平均线（EMA）之上，将进一步确认多头动能的回归。此外，本次突破伴随形成了看涨吞没形态，表明买盘力量正在压制前期的抛压，市场结构趋强。

与此同时，相对强弱指数（RSI） 位于 68，显示价格正处于健康反弹阶段，尚未进入超买区，为后续上涨留出了空间。在 两小时级别图表 上持续出现的更高低点进一步强化了以太坊的潜在多头结构，显示出技术型买盘的持续吸筹迹象。

以太坊技术面展望：目标指向 $4,300

若 以太坊 能持续稳站在 $3,930 支撑位 之上，下一道主要阻力位预计在 $4,093 附近。一旦成功突破该区域，价格有望进一步上攻至 $4,299。若能有效突破此关口，则可能引发对 $4,554 阻力位 的回测，从而完成近期盘整区间的量度升幅。

以太坊（ETH/USD）价格走势图 — 数据来源：TradingView

但如果 以太坊（ETH） 未能守住当前支撑位，价格可能进一步下滑至 $3,713，若市场跌势加剧，甚至可能触及 $3,510。

关键技术位:

  • 支撑位： $3,930 / $3,713 / $3,510
  • 阻力位： $4,093 / $4,299 / $4,554

交易布局与市场展望

对于希望短线获利的交易者来说，在 $3,950 上方建立多头仓位，并将止损设在 $3,710，是一个相对稳健的策略。若行情延续上行动能，则目标价区间可看向 $4,299 至 $4,554。

展望后市，以太坊在 ETF 资金持续外流背景下能否稳住阵脚，或将成为决定加密市场下一步走向的关键因素。若 $3,800 支撑位 能被稳固守住，ETH 有望在资金轮动重新启动之际，重新领跑山寨币市场，并引导市场情绪逐步转向修复与反弹。

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一次进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正为比特币生态系统带来全新阶段。虽然 BTC 依然是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 补足了它长期缺乏的关键能力——Solana 级别的交易速度与扩展性。

作为首个由 Solana 虚拟机 驱动的比特币原生二层网络，Bitcoin Hyper 将比特币的稳定性与Solana 的高性能框架完美融合。最终实现的结果是：闪电般的交易速度、极低的 Gas 成本、去中心化应用以及 模因币创建——所有这些功能都由比特币网络的安全性所支撑。

经过 Consult 安全审计后，项目进一步强调了其在信任与可扩展性方面的核心优势，随着用户采用率不断提升，Bitcoin Hyper 的增长动能已十分强劲。目前，预售金额已突破 2,390 万美元，代币单价仅为 $0.013125，在下一轮价格上调前吸引了大量资金关注。

随着比特币网络活动持续升温，以及基于 BTC 的高效应用需求快速增长，Bitcoin Hyper 正逐渐成为连接两大加密生态系统的关键桥梁。

如果说 比特币 打造了加密世界的基础，那么Bitcoin Hyper则让它重新变得更快、更灵活、也更具乐趣。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南

「即时更新于：10月21日 上午9:00」

