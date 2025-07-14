[即时]比特币价格突破12万美元再创新高 散户“嫌贵”未参与

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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在通胀放缓和机构投资者需求上升的推动下，比特币（BTC）价格于14日突破122,000美元大关，创下历史新高，比特币的市场占有率（主导率）已达到63%，显示其强大的市场影响力。

此外，反映市场情绪的“加密货币恐惧与贪婪指数”（Crypto Fear & Greed Index）正接近“极度贪婪”区间，表明市场参与者的乐观情绪正在增强。

上涨远未结束 散户“嫌贵”未参与

Bitwise 研究主管 André Dragosch 在社交平台 X 上指出，尽管比特币价格创新高，散户却几乎没有动静。他援引 Google Trends 数据指出，“Bitcoin”关键词的搜索热度并未随价格飙升而大幅上扬，反映出大众关注度依旧低迷。

🚨WATCH: Bitcoin is at new all-time highs but retail is almost nowhere to be found.



Latest leg up is mostly driven by institutions. pic.twitter.com/PTziyUUAri — André Dragosch, PhD⚡ (@Andre_Dragosch) July 11, 2025

数据显示，在 7 月 6 日至 12 日这一周内，“Bitcoin”搜索量仅比前一周微增 8%，而比特币却从 10.8 万美元涨至 11.8 万美元。相比 2024 年川普胜选后那波行情，目前的搜索热度仍低了六成。那时的涨势，正是由散户情绪迅速升温所推动，比特币也首次冲破了 10 万美元大关。

乘著比特币风口的比特币原生 Layer 2项目－Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币原生 Layer 2，公开预售已募得 2,511,140 美元，接近 2,846,221 美元目标。代币现价为 $0.012225，下一价格阶梯将于近期公布。

该项目结合比特币的安全性与 Solana 的高速，支持快速且低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，并实现与 BTC 的无缝桥接。Bitcoin Hyper 经 Consult 审计，设计重点为可扩展性、信任与简单易用。

迷因热潮与实用功能的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年备受瞩目的 Layer 2 项目。随着质押机制启动、预售流程优化及预计第一季全面上线，$HYPER 正快速积聚市场动能。