巨鲸承接4,000万美元清算， 比特币价格预测指向关键114,000美元，突破或重燃Q4反弹行情。

「更新于：10月27日 上午9:00」比特币（BTC）本週再度陷入剧烈洗盘，仅一天就有高达4,056万美元的多头部位被强制平仓，突显市场在多项重要宏观事件前情绪相当紧绷。儘管美国通膨数据略显降温，加上机构资金重新释出乐观讯号，全球最大加密货币目前仍仅小幅下跌，价格徘徊在约111,546美元附近。

U.S. September CPI rose 0.3% month-over-month, below the consensus forecast of 0.4%, indicating inflation cooled more than expected. This softer reading suggests easing price pressures, potentially giving the Federal Reserve more room to cut interest rates without overheating the… — Grok (@grok) October 24, 2025

最大的强平发生在约111,000美元附近的多单，因为比特币未能突破114,000美元的上方压力。这波被迫卖出引发短线盘整，也同步降低槓杆，清理掉市场中过度的投机部位。虽然这种洗盘过程令交易者吃足苦头，但一旦动能重新整理完毕，往往有助于形成更稳健的回升基础。

根据Coinglass数据，清算规模最大的是以太坊（ETH），高达4,440万美元，其次则是比特币约4,050万美元，再次凸显主流资产在槓杆市场中的主导地位。

机构与监管面助攻

儘管近期出现回调，比特币的长期前景依旧受机构与监管利多支撑。欧盟根据MiCA法规批准瑞士比特币应用程式Relai，就是加密资产逐步融入传统金融体系的重要里程碑之一。

NEW: @blockchain and @relai_app join @RevolutApp in securing MiCA licenses to offer regulated crypto services in the European Economic Area (EEA).@Plasma (token: $XPL) will reportedly follow after it announced plans to establish a new office in Amsterdam. pic.twitter.com/uAEJZEC6cS — crypto.news (@cryptodotnews) October 24, 2025

取得MiCA牌照后，Relai现已能提供受监管的比特币投资服务、支援SEPA支付，并向欧盟客户扩大交易渠道。这项进展有望大幅推动欧洲散户与机构的加密採用率。

同时，摩根大通允许客户以比特币与以太坊作为抵押进行贷款的政策，也再度强化加密资产在传统金融体系中的正当性。

FIRST THEY CALLED CRYPTO A SCAM… NOW THEY WANT TO USE IT AS COLLATERAL? 😂



JPMorgan will soon let institutional clients use $BTC and $ETH as loan collateral, expanding beyond CRYPTO ETFs.



The same banks that mocked it are now borrowing against it.



Funny how “scams” become… pic.twitter.com/9X7R39mbTq — Wise Advice (@wiseadvicesumit) October 24, 2025

该银行将透过第三方託管方持有抵押的加密资产，让投资者在不卖出持仓的前提下取得合规流动性。分析师认为，这将成为比特币金融用途与机构需求的长线利多因素。

比特币技术分析：三角形即将迎来突破

技术面来看，比特币目前陷入一个对称三角形区间，而这通常意味着价格即将出现明显的方向选择。4小时图显示，上升趋势线支撑位约在109,700美元，下行压力则在约114,100美元，形成相当紧缩的整理结构。

比特币价格走势图｜资料来源：TradingView

20日EMA（110,300 美元）上穿50日EMA（110,200 美元），显示上行动能可能正在酝酿，而RSI位于 60，反映市场情绪改善但尚未进入超买区。近期 K 线型态包含十字星与多头吞噬等，也都释放出买盘增强的信号。

若 BTC 能成功收在114,100美元上方，下一阶段目标有望落在117,000–120,000美元区间，进一步则可能挑战125,000美元。不过若跌破111,000美元，价格可能回测109,700–106,700美元区间，而长线结构仍算稳健。

展望：从清算恐慌走向修復期

虽然4,000多万美元的清算让槓杆部位遭受重击，但监管明朗化、机构抵押借贷扩张，以及通膨数据降温等基本面利多，仍支撑比特币中期回升前景。若多头能在放量下重新站稳114,000美元，第四季上看120,000–125,000美元的反弹行情仍相当可期。

随着槓杆风险出清、机构资金深化佈局，目前的盘整可能正是比特币下一波大突破前的平静阶段。

