BTC $108,886.87 -2.48%
ETH $3,925.42 -2.53%
USDT $1.00 -0.03%
XRP $2.36 -2.53%
SOL $186.58 -4.30%
TRX $0.31 -1.40%
SHIB $0.000010 -3.12%
Cryptonews 比特币新闻

[即时更新10月17日] 比特币价格预测：十月行情仍偏多　美联储降息或引爆BTC意外反弹-加密货币新闻

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币 迷因币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

「更新于：10月17日 上午9:00」比特币的十月趋势或将再度点燃，市场交易者普遍押注美联储即将降息。根据 CME（芝加哥商品交易所） 数据显示，本月稍晚出现货币政策放松的概率高达 96.7%。从历史数据来看，十月一直是比特币（BTC）表现最强的月份之一，自 2019 年以来平均涨幅约为 20%。

目前，机构投资者持有的比特币总额已超过 1170 亿美元，市场情绪显着回暖。多头预期十月下旬可能出现 BTC 突破 11 万美元的强势反弹行情，再度引发主流资本入场热潮。

美联储十月会议前降息押注飙升至 96.7%

比特币（BTC）历年十月的强势行情或将再次迎来考验，市场交易者正为本月可能出现的 美联储（Fed）降息 做好准备。

根据最新的 CME FedWatch 工具数据，市场目前已计入 96.7% 的概率，预计美联储将在本月会议上 下调联邦基金利率 25 个基点（0.25%），从当前的 4.00%–4.25% 区间降至 3.75%–4.00%。仅有 3.3% 的交易者 预计利率将维持不变。

若美联储（Fed）本月真的选择降息，这将是其 一年多以来首次货币宽松举措，意味着决策层可能正转向以刺激增长为导向的政策思路。较低的借贷成本通常会带来 市场流动性提升与风险偏好回升，这对于 比特币（BTC）等高波动性加密资产 来说是明显利好信号。

自 2019 年以来，十月一直是比特币的强势月份之一，平均涨幅约 20%，中位回报约 15%，这为本月下旬潜在的反弹行情奠定了良好基础。

企业比特币持仓突破 1170 亿美元

根据 Bitwise 发布的《2025 年第三季度企业比特币采用报告》，上市公司合计持有的比特币总量已达到 102 万枚 BTC，按当前市值计算约为 1170 亿美元，环比增长 28%。

第三季度共有 48 家新企业 将比特币纳入资产负债表，使企业持币总数达到 172 家，较上季度增长 38.7%。

在机构布局方面，Strategy 位列第一，持有 640,031 枚 BTC；其次是 MARA Holdings（52,850 BTC）、XXI（43,514 BTC）、Metaplanet（30,823 BTC），以及 Bitcoin Standard Treasury Company（30,021 BTC）。其中最大单笔增持来自 Strategy，该公司在第三季度单季新增 40,000 枚 BTC，进一步巩固其“比特币储备巨鲸”的地位。

这轮机构加仓潮凸显出一个关键趋势：企业正逐渐将比特币视为战略储备资产，而非单纯的投机工具。在“美联储政策转向”预期叙事与机构采用率持续上升的双重推动下，比特币的复苏动能有望在进入 11 月时被进一步放大。

若降息如市场所料落地，BTC 或将稳步企稳于 11 万美元上方，并有望在 第四季度向 12 万美元区间突破，伴随流动性回流与企业端买盘的加速。

比特币构筑关键支撑，动能正在积聚

当前 BTC/USD 价格稳定在约 111,300 美元 附近，从 10 月初多次形成买盘的 109,600 美元“三重底”支撑区 反弹。结构上显示出 潜在的趋势反转信号，更高的低点正在形成短期的上升基底。

从 1 小时周期来看，BTC 仍受制于自 122,000 美元 下行趋势线压制，短期阻力位于 112,700–113,000 美元区间，此处 20EMA 正尝试上穿 50EMA，若突破确认，将有望推动价格上行至 114,600 美元、116,100 美元，甚至 117,600 美元，这些价位与关键 斐波那契回撤位 匹配。

RSI 指标（相对强弱指标）当前约为 48，显示出早期的 多头背离信号，暗示下行动能正在减弱，市场或正处于短线反转的边缘。

比特币价格预测 — 数据来源：TradingView

从近期的 K线形态 来看，尤其是连续出现的 十字星形态，市场当前正处于明显的观望与犹豫阶段，这通常预示着潜在的趋势反转。若 BTC 能持续突破 112,700 美元上方，将确认短期多头动能；反之，若 跌破 109,600 美元支撑，则可能进一步下探至 107,300 美元区间。

如果这轮反转结构得以成立，比特币有望重新进入更广泛的 上升通道，目标区间或指向 117,600 美元，并在下一轮市场上涨前重新激发市场信心。

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的全新进化形态？

Bitcoin Hyper（$HYPER） 正在为比特币生态带来一个全新阶段。虽然 BTC 依然是加密世界的安全基石，但 Bitcoin Hyper 补上了它长期以来的短板——Solana 级别的速度与性能。

作为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的 原生比特币 Layer 2 网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳定性 与 Solana 的高性能架构 深度融合。这意味着网络能够实现 闪电级交易速度、极低的Gas成本，同时支持 智能合约、去中心化应用（dApps），甚至 迷因币创建 —— 全部由比特币主链安全保障。

项目已通过 Consult 安全审计，强调 信任性与可扩展性 的平衡。目前预售势头强劲，累计筹资已超过 2370 万美元，代币当前价格为 $0.013115，下一轮涨价即将启动。

随着 比特币网络活动持续攀升、基于 BTC 的高效应用需求不断增长，Bitcoin Hyper 正在成为连接加密世界两大生态体系的关键桥梁。

如果说 比特币奠定了加密金融的底层基石，那么 Bitcoin Hyper 正让这一基石重新焕发生机——更快、更灵活，也更具可玩性。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南

「即时更新于：10月17日 上午9:00」

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,872,818,868,303
-2.82
最热门币种

更多文章

新闻
以太坊鲸鱼扫入6亿美元ETH！以太坊价格闪现3个看涨信号
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-10-17 02:00:00
新闻
中文迷因币再次群魔乱舞 币安疑似正在内测中文代币
Allen Li
Allen Li
2025-10-16 10:10:16
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者