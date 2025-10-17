[即时更新10月17日] 比特币价格预测：十月行情仍偏多 美联储降息或引爆BTC意外反弹-加密货币新闻

「更新于：10月17日 上午9:00」比特币的十月趋势或将再度点燃，市场交易者普遍押注美联储即将降息。根据 CME（芝加哥商品交易所） 数据显示，本月稍晚出现货币政策放松的概率高达 96.7%。从历史数据来看，十月一直是比特币（BTC）表现最强的月份之一，自 2019 年以来平均涨幅约为 20%。

目前，机构投资者持有的比特币总额已超过 1170 亿美元，市场情绪显着回暖。多头预期十月下旬可能出现 BTC 突破 11 万美元的强势反弹行情，再度引发主流资本入场热潮。

美联储十月会议前降息押注飙升至 96.7%

比特币（BTC）历年十月的强势行情或将再次迎来考验，市场交易者正为本月可能出现的 美联储（Fed）降息 做好准备。

根据最新的 CME FedWatch 工具数据，市场目前已计入 96.7% 的概率，预计美联储将在本月会议上 下调联邦基金利率 25 个基点（0.25%），从当前的 4.00%–4.25% 区间降至 3.75%–4.00%。仅有 3.3% 的交易者 预计利率将维持不变。

若美联储（Fed）本月真的选择降息，这将是其 一年多以来首次货币宽松举措，意味着决策层可能正转向以刺激增长为导向的政策思路。较低的借贷成本通常会带来 市场流动性提升与风险偏好回升，这对于 比特币（BTC）等高波动性加密资产 来说是明显利好信号。

自 2019 年以来，十月一直是比特币的强势月份之一，平均涨幅约 20%，中位回报约 15%，这为本月下旬潜在的反弹行情奠定了良好基础。

企业比特币持仓突破 1170 亿美元

根据 Bitwise 发布的《2025 年第三季度企业比特币采用报告》，上市公司合计持有的比特币总量已达到 102 万枚 BTC，按当前市值计算约为 1170 亿美元，环比增长 28%。

第三季度共有 48 家新企业 将比特币纳入资产负债表，使企业持币总数达到 172 家，较上季度增长 38.7%。

在机构布局方面，Strategy 位列第一，持有 640,031 枚 BTC；其次是 MARA Holdings（52,850 BTC）、XXI（43,514 BTC）、Metaplanet（30,823 BTC），以及 Bitcoin Standard Treasury Company（30,021 BTC）。其中最大单笔增持来自 Strategy，该公司在第三季度单季新增 40,000 枚 BTC，进一步巩固其“比特币储备巨鲸”的地位。

There are almost 40% more public companies holding bitcoin today than there were 3 months ago.



Companies Are Buying Bitcoin, Q3 2025 Edition: pic.twitter.com/R6m1kyaP0H — Bitwise (@BitwiseInvest) October 14, 2025

这轮机构加仓潮凸显出一个关键趋势：企业正逐渐将比特币视为战略储备资产，而非单纯的投机工具。在“美联储政策转向”预期叙事与机构采用率持续上升的双重推动下，比特币的复苏动能有望在进入 11 月时被进一步放大。

若降息如市场所料落地，BTC 或将稳步企稳于 11 万美元上方，并有望在 第四季度向 12 万美元区间突破，伴随流动性回流与企业端买盘的加速。

比特币构筑关键支撑，动能正在积聚

当前 BTC/USD 价格稳定在约 111,300 美元 附近，从 10 月初多次形成买盘的 109,600 美元“三重底”支撑区 反弹。结构上显示出 潜在的趋势反转信号，更高的低点正在形成短期的上升基底。

从 1 小时周期来看，BTC 仍受制于自 122,000 美元 下行趋势线压制，短期阻力位于 112,700–113,000 美元区间，此处 20EMA 正尝试上穿 50EMA，若突破确认，将有望推动价格上行至 114,600 美元、116,100 美元，甚至 117,600 美元，这些价位与关键 斐波那契回撤位 匹配。

RSI 指标（相对强弱指标）当前约为 48，显示出早期的 多头背离信号，暗示下行动能正在减弱，市场或正处于短线反转的边缘。

比特币价格预测 — 数据来源：TradingView

从近期的 K线形态 来看，尤其是连续出现的 十字星形态，市场当前正处于明显的观望与犹豫阶段，这通常预示着潜在的趋势反转。若 BTC 能持续突破 112,700 美元上方，将确认短期多头动能；反之，若 跌破 109,600 美元支撑，则可能进一步下探至 107,300 美元区间。

如果这轮反转结构得以成立，比特币有望重新进入更广泛的 上升通道，目标区间或指向 117,600 美元，并在下一轮市场上涨前重新激发市场信心。

