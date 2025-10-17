[即时更新10月17日] 比特币价格预测：十月行情仍偏多 美联储降息或引爆BTC意外反弹-加密货币新闻
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
「更新于：10月17日 上午9:00」比特币的十月趋势或将再度点燃，市场交易者普遍押注美联储即将降息。根据 CME（芝加哥商品交易所） 数据显示，本月稍晚出现货币政策放松的概率高达 96.7%。从历史数据来看，十月一直是比特币（BTC）表现最强的月份之一，自 2019 年以来平均涨幅约为 20%。
目前，机构投资者持有的比特币总额已超过 1170 亿美元，市场情绪显着回暖。多头预期十月下旬可能出现 BTC 突破 11 万美元的强势反弹行情，再度引发主流资本入场热潮。
美联储十月会议前降息押注飙升至 96.7%
比特币（BTC）历年十月的强势行情或将再次迎来考验，市场交易者正为本月可能出现的 美联储（Fed）降息 做好准备。
根据最新的 CME FedWatch 工具数据，市场目前已计入 96.7% 的概率，预计美联储将在本月会议上 下调联邦基金利率 25 个基点（0.25%），从当前的 4.00%–4.25% 区间降至 3.75%–4.00%。仅有 3.3% 的交易者 预计利率将维持不变。
若美联储（Fed）本月真的选择降息，这将是其 一年多以来首次货币宽松举措，意味着决策层可能正转向以刺激增长为导向的政策思路。较低的借贷成本通常会带来 市场流动性提升与风险偏好回升，这对于 比特币（BTC）等高波动性加密资产 来说是明显利好信号。
自 2019 年以来，十月一直是比特币的强势月份之一，平均涨幅约 20%，中位回报约 15%，这为本月下旬潜在的反弹行情奠定了良好基础。
企业比特币持仓突破 1170 亿美元
根据 Bitwise 发布的《2025 年第三季度企业比特币采用报告》，上市公司合计持有的比特币总量已达到 102 万枚 BTC，按当前市值计算约为 1170 亿美元，环比增长 28%。
第三季度共有 48 家新企业 将比特币纳入资产负债表，使企业持币总数达到 172 家，较上季度增长 38.7%。
在机构布局方面，Strategy 位列第一，持有 640,031 枚 BTC；其次是 MARA Holdings（52,850 BTC）、XXI（43,514 BTC）、Metaplanet（30,823 BTC），以及 Bitcoin Standard Treasury Company（30,021 BTC）。其中最大单笔增持来自 Strategy，该公司在第三季度单季新增 40,000 枚 BTC，进一步巩固其“比特币储备巨鲸”的地位。
这轮机构加仓潮凸显出一个关键趋势：企业正逐渐将比特币视为战略储备资产，而非单纯的投机工具。在“美联储政策转向”预期叙事与机构采用率持续上升的双重推动下，比特币的复苏动能有望在进入 11 月时被进一步放大。
若降息如市场所料落地，BTC 或将稳步企稳于 11 万美元上方，并有望在 第四季度向 12 万美元区间突破，伴随流动性回流与企业端买盘的加速。
比特币构筑关键支撑，动能正在积聚
当前 BTC/USD 价格稳定在约 111,300 美元 附近，从 10 月初多次形成买盘的 109,600 美元“三重底”支撑区 反弹。结构上显示出 潜在的趋势反转信号，更高的低点正在形成短期的上升基底。
从 1 小时周期来看，BTC 仍受制于自 122,000 美元 下行趋势线压制，短期阻力位于 112,700–113,000 美元区间，此处 20EMA 正尝试上穿 50EMA，若突破确认，将有望推动价格上行至 114,600 美元、116,100 美元，甚至 117,600 美元，这些价位与关键 斐波那契回撤位 匹配。
RSI 指标（相对强弱指标）当前约为 48，显示出早期的 多头背离信号，暗示下行动能正在减弱，市场或正处于短线反转的边缘。
从近期的 K线形态 来看，尤其是连续出现的 十字星形态，市场当前正处于明显的观望与犹豫阶段，这通常预示着潜在的趋势反转。若 BTC 能持续突破 112,700 美元上方，将确认短期多头动能；反之，若 跌破 109,600 美元支撑，则可能进一步下探至 107,300 美元区间。
如果这轮反转结构得以成立，比特币有望重新进入更广泛的 上升通道，目标区间或指向 117,600 美元，并在下一轮市场上涨前重新激发市场信心。
Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的全新进化形态？
Bitcoin Hyper（$HYPER） 正在为比特币生态带来一个全新阶段。虽然 BTC 依然是加密世界的安全基石，但 Bitcoin Hyper 补上了它长期以来的短板——Solana 级别的速度与性能。
作为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的 原生比特币 Layer 2 网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳定性 与 Solana 的高性能架构 深度融合。这意味着网络能够实现 闪电级交易速度、极低的Gas成本，同时支持 智能合约、去中心化应用（dApps），甚至 迷因币创建 —— 全部由比特币主链安全保障。
项目已通过 Consult 安全审计，强调 信任性与可扩展性 的平衡。目前预售势头强劲，累计筹资已超过 2370 万美元，代币当前价格为 $0.013115，下一轮涨价即将启动。
随着 比特币网络活动持续攀升、基于 BTC 的高效应用需求不断增长，Bitcoin Hyper 正在成为连接加密世界两大生态体系的关键桥梁。
如果说 比特币奠定了加密金融的底层基石，那么 Bitcoin Hyper 正让这一基石重新焕发生机——更快、更灵活，也更具可玩性。
「即时更新于：10月17日 上午9:00」