[即时更新9月26日] 比特币价格预测：Jiuzi 10亿美元押注与白俄罗斯能否助推突破？-加密货币新闻

「更新于：9月26日 上午9:00」比特币目前交易价格为 $112,700，日交易量超过 500亿美元，市值达到 2.24万亿美元。最新消息显示，零售端采用正在从小众逐步走向主流。

俄罗斯最大的线上零售商 Wildberries，已通过 Whitebird（白俄罗斯首家持牌交易所） 在白俄罗斯开通加密支付。

不过，这一模式并非直接支付，而是由用户使用 BTC、ETH 或 USDT 购买电子凭证，再通过 Wildberries 平台进行兑换使用。

该计划目前仍处于试点阶段，但官方预计到 2025 年底，白俄罗斯的加密支付规模或将高达 30 亿美元。这一采用热潮有望为比特币的长期需求提供支撑。

机构押注比特币

除了零售端之外，机构层面的兴趣也再度浮现。中国电动车充电企业 Jiuzi Holdings 令市场震惊，其宣布计划向 比特币、以太坊（ETH）与币安币（BNB） 配置最高 10 亿美元 资金。该提案旨在对冲经济波动风险，并一度推动 Jiuzi 股价 暴涨 47%，随后市场才逐渐回归理性。

截至 2024 年底，Jiuzi 的现金储备仅为 94.3 万美元，外界仍对其如何落实这一计划存有疑问。尽管如此，这一公告凸显出更广泛的趋势：越来越多企业正将加密资产纳入财务储备策略的一部分。

与此同时，Kraken 已承诺向美国政治团体捐赠 200 万美元，以推动更清晰的监管框架。该笔捐款分别流向 America First Digital 与 Freedom Fund PAC，反映了加密行业日益增长的诉求 —— 争取法律与监管明确性。

比特币 (BTC/USD) 技术前瞻

从技术面来看，比特币在本月早些时候触及 $117,800 高点后，已跌入下降通道。在 $115,185 遭遇阻力时，短期内也出现了“死亡交叉” —— 即 50 周期均线（SMA）下穿 200 周期均线。

动能已逐渐偏向空头，RSI 徘徊在 45 附近，显示出市场偏弱，但尚未出现投降式抛售。$114,025 构成即时阻力，而 $112,000 是关键短期支撑位。若跌破该点位，比特币可能进一步下探至 $111,095 与 $109,771 区间。

然而，交易者仍需警惕潜在的看涨信号。如果比特币在 $111,000 获得支撑，并伴随出现看涨吞没形态或 RSI 正背离，有望触发价格突破下降通道。在这种情况下，上行目标或将重新指向 $115,200 与 $116,600，并可能在 2025 年最后一季度积蓄更强劲的上涨动能。

核心结论：随着白俄罗斯零售端采用加速、机构数十亿美元资金持续流入加密市场，以及美国监管逐步明朗化，比特币正在默默为新一轮上涨奠定基础。若技术条件与这些宏观利好相互契合，冲击 $116,000 的反弹行情依然值得期待。

