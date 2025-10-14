[即时更新10月14日] 比特币价格预测：特朗普对中国态度趋软 牛市是否再度启动？-加密货币新闻

「更新于：10月14日 上午9:00」比特币（BTC/USD）在经历了一个充满地缘政治波动和市场震荡的周末后反弹至 114,700 美元 以上。美国总统特朗普的表态显示中美贸易紧张局势可能出现缓和。

过去 24 小时，比特币上涨 2.67%，从上周低点 109,700 美元 回升，同时全球股市和大宗商品市场也在尝试企稳。

特朗普周日通过社交媒体发声，语气明显偏软：“别担心中国，一切都会好！备受尊敬的习近平主席只是出现了一个小波折。”

美国总统特朗普表示：“美国想帮中国，而不是伤害它。” 这番话出现在他威胁对中国商品征收 100% 关税 的警告仅 48 小时 后——这一极端举措曾引发市场震荡，并导致风险资产和加密货币大规模抛售。

市场回暖，贸易担忧缓解

市场对特朗普态度转变反应迅速：标普 500 在周五大跌 2.7%（自四月以来最大单日跌幅）后回升，香港恒生指数和中国深圳成指也收窄了跌幅。

美中贸易战升级可能对供应链和全球流动性造成更大冲击，但幸运的是，这种极端情况现在看起来可能性降低。

比特币作为应对不确定性的“数字黄金”，似乎从市场情绪改善中获益。随着 ETF 资金流入增加，甚至一些曾观望的大玩家也开始重新入场。一些分析师认为，只要局势保持平稳，比特币有机会重新获得上涨动能。

核心要点：

特朗普语气软化，降低短期贸易战风险。

全球股市企稳，提振加密市场情绪。

比特币短期反弹仍以技术面为主导。

比特币技术面展望：多头瞄准 $122,000

从 K 线图来看，比特币短期仍处于盘整阶段，价格在 $112,700 支撑 与 $116,100 阻力 之间震荡。两小时图显示，比特币正形成一个 看涨旗形，这一结构通常预示回调后的延续性上涨。

技术关键点：

38.2% 斐波那契回撤位 $114,600 继续充当关键支撑/枢轴区。

100周期简单移动平均线（SMA）$117,300 是下一个重要阻力位。

一旦突破 $117,600，将确认新一轮多头行情，目标价位看向 $119,800 和 $122,500，实现上一次跌势的完整回撤。

同时，RSI 已升至 52，暗示在上周触及超卖区后，比特币的上涨动能正在回暖。

近期 K 线出现一系列 长下影线，显示市场存在 积极的抄底买盘，这一形态通常出现在此前的积累阶段，为后续拉升做准备。

如果 $112,700 支撑失守，下行风险仍存在，可能回落至 $111,000–$109,700 区间，这里历来是需求回流的重要区域。

投资者情绪：大涨前的平静？

随着市场紧张情绪缓解，资金重新流入，比特币或许正处于 下一个大行情前的企稳阶段。技术面显示，如果能站稳 $116,000，很可能确认趋势转向，并在接下来的几周内冲向 $122,000。

特朗普态度转软，或足以 安抚市场，让比特币重新站稳脚跟。随着投资者信心回暖，ETF 资金流入企稳，我们不禁开始猜测：这是否意味着 2025 年末的新一轮加密牛市即将开启？

「即时更新于：10月14日 上午9:00」