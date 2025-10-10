莱特币逼近130美元日内涨近10％ 押注因ETF获批机构资金流入

10月10日，莱特币（LTC）自前一日低点115美元反弹至129美元附近，上涨幅度超过9%。

这波上涨背后，主要受到机构与鲸鱼投资者的持续买入力挺。链上数据显示，大额地址的累积动作明显，为市场带来强烈的看涨信号。

与此同时，莱特币现货ETF的获批预期持续升温，也吸引了更多押注机构资金流入的投资者入场。

鲸鱼囤币与ETF预期成为上涨主因

近期市场数据显示，自9月中旬以来，约30万枚LTC（约3160万美元）被转移至累积钱包。分析认为，这是部分资金逆转此前“做多Solana、做空莱特币”对冲头寸的迹象，使LTC的供需趋紧、价格获支撑。

类似的鲸鱼吸筹行为在过去的反转行情中也曾出现，本轮同样带动波动率上升与价格回暖。

目前，LTC维持在128美元附近，正尝试突破135～140美元的关键阻力区。

技术面显示底部确立迹象

周线级别：

2024年12月出现的黄金交叉（20周线上穿100周线）曾推动LTC涨至147美元。随后因卖压回调至63美元，但自7月起趋势反转，并伴随放量上升。当前价格在128美元附近稳步整理，显示强势重启的可能。

RSI维持在55附近，未出现过热迹象。若成功突破140美元，或有望挑战更高区间。

日线级别：

自7月形成黄金交叉后，价格持续沿20日均线上行。100美元的心理支撑多次验证有效。RSI约62，仍有上升空间。若突破135～140美元阻力，短期目标或可上看150美元；若受阻，则可能回测100～110美元区间。

策略建议

进场点位：110美元附近观察反弹迹象（下影线、成交量放大、RSI回升）。

止盈目标：首看135美元，进一步目标为150～155美元区间。

风险控制：若跌破100美元且收盘确认，应考虑止损，防范跌向80～90美元的风险。

