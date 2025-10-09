BTC $121,987.57 0.34%
ETH $4,448.12 -0.03%
USDT $1.00 0.02%
XRP $2.84 -0.81%
SOL $228.26 3.97%
TRX $0.33 0.86%
SHIB $0.000012 0.89%
Cryptonews 替代币新闻

莱特币和Hedera现货ETF基本确定上市 时间取决于何时美国政府重开

HBAR LTC
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加纳里资本（Canary Capital）于7日向 美国证券交易委员会（SEC） 提交了关于莱特币（LTC） 和 Hedera（HBAR） 现货ETF的 最终版 S-1修正文件。

两只ETF的年管理费率均为 0.95%，代码分别定为：

  • 莱特币ETF：LTCC
  • Hedera ETF：HBR

根据彭博ETF分析师 埃里克·巴尔丘纳斯（Eric Balchunas） 的说法，管理费和代码的确定通常出现在ETF正式获批前的最后阶段。

此次申请基于 SEC 于2025年9月推出的全新加密资产ETF上市框架。

政府停摆阻碍审批进程

不过，阻碍立即获批的主要原因是 自2025年10月初起爆发的美国联邦政府机构关门。

受此影响，SEC 的运作陷入停滞，监管部门处于暂时失能状态。
SEC 企业融资部目前无法进行审查或批准相关文件。

包括巴尔丘纳斯在内的多位分析师指出，虽然Canary提交的最终文件已满足SEC的全部要求，但要获得正式批准，仍需等SEC人员恢复工作。

此外，0.95%的费用率明显高于比特币ETF的平均水平（约0.15%～0.25%）。
因此，如果ETF上市后资金流入良好，竞争对手可能会推出费用更低的替代产品。

业内分析还指出，个人投资需求的降温 可能使LTC与HBAR短期价格承压，令市场前景更显复杂。

批准预期与莱特币前景

原定于 10月2日 的莱特币ETF审查截止期，因政府关门而错过。

但此次修订文件的提交，意味着Canary已完成新框架下的全部标准化文件程序。

修订后的法定审批截止日分别为：

  • 莱特币ETF：10月15日
  • Hedera ETF：11月8日

市场人士认为，费用与代码的最终确定 是SEC恢复运作后批准即将到来的强烈信号。

Canary Capital 还表示，下一步将把 瑞波币（XRP） 与索拉纳（SOL） 作为潜在目标，计划进一步扩展其现货ETF产品线。

目前市场反应整体保持 谨慎的乐观。尽管受审批延迟影响，LTC 与 HBAR 价格短暂下滑，但分析师强调，这次提交本身是 在SEC新框架下的重要里程碑。

当前，政府关门的解除已成为决定这些加密货币ETF能否按期推出的唯一关键因素。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,398,874,580,042
1.21
最热门币种

更多文章

新闻
Perplexity AI 预测：XRP、Solana和以太坊2025年底的价格走势
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-09 05:00:00
新闻
一句“币安人生“引爆迷因币3日市值到5亿 GIGGLE不足半月翻17倍
Allen Li
Allen Li
2025-10-09 04:40:09
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者