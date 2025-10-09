莱特币和Hedera现货ETF基本确定上市 时间取决于何时美国政府重开
加纳里资本（Canary Capital）于7日向 美国证券交易委员会（SEC） 提交了关于莱特币（LTC） 和 Hedera（HBAR） 现货ETF的 最终版 S-1修正文件。
两只ETF的年管理费率均为 0.95%，代码分别定为：
- 莱特币ETF：LTCC
- Hedera ETF：HBR
根据彭博ETF分析师 埃里克·巴尔丘纳斯（Eric Balchunas） 的说法，管理费和代码的确定通常出现在ETF正式获批前的最后阶段。
此次申请基于 SEC 于2025年9月推出的全新加密资产ETF上市框架。
政府停摆阻碍审批进程
不过，阻碍立即获批的主要原因是 自2025年10月初起爆发的美国联邦政府机构关门。
受此影响，SEC 的运作陷入停滞，监管部门处于暂时失能状态。
SEC 企业融资部目前无法进行审查或批准相关文件。
包括巴尔丘纳斯在内的多位分析师指出，虽然Canary提交的最终文件已满足SEC的全部要求，但要获得正式批准，仍需等SEC人员恢复工作。
此外，0.95%的费用率明显高于比特币ETF的平均水平（约0.15%～0.25%）。
因此，如果ETF上市后资金流入良好，竞争对手可能会推出费用更低的替代产品。
业内分析还指出，个人投资需求的降温 可能使LTC与HBAR短期价格承压，令市场前景更显复杂。
批准预期与莱特币前景
原定于 10月2日 的莱特币ETF审查截止期，因政府关门而错过。
但此次修订文件的提交，意味着Canary已完成新框架下的全部标准化文件程序。
修订后的法定审批截止日分别为：
- 莱特币ETF：10月15日
- Hedera ETF：11月8日
市场人士认为，费用与代码的最终确定 是SEC恢复运作后批准即将到来的强烈信号。
Canary Capital 还表示，下一步将把 瑞波币（XRP） 与索拉纳（SOL） 作为潜在目标，计划进一步扩展其现货ETF产品线。
目前市场反应整体保持 谨慎的乐观。尽管受审批延迟影响，LTC 与 HBAR 价格短暂下滑，但分析师强调，这次提交本身是 在SEC新框架下的重要里程碑。
当前，政府关门的解除已成为决定这些加密货币ETF能否按期推出的唯一关键因素。