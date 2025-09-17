领先AI Claude价格预测: 2025年底XRP、狗狗币和Pi币价格

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 17, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Anthropic公司推出的Claude AI是ChatGPT的竞争对手，该模型预测随着加密货币交易进入假期阶段，XRP、狗狗币和Pi币将迎来一波强劲的价格增长浪潮。

近期市场表现为这一观点提供了支持。比特币曾创下124,128美元的新历史高点，随后因美国通胀数据高于预期而出现回调。尽管如此，加密市场正在逐步回暖，过去24小时内整体市值上涨0.4%，达到4.11万亿美元。

在监管方面，特朗普总统近日签署了《GENIUS法案》，这是美国首部要求稳定币实行全储备支持的法律；

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也推出了“加密计划”（Project Crypto），旨在简化区块链项目的合规流程。

随着更明确的监管规则逐步落实，分析师认为市场环境正在形成类似2021年山寨币暴涨行情的条件。以下是Claude AI对XRP、Pi币和狗狗币未来几个月的表现预测。

XRP（瑞波币）：Claude AI预测三倍增长，目标价或达10美元

Claude AI预测XRP（$XRP）在2025年末有望飙升至9至10美元，约为当前3美元左右交易区间的三倍。该代币于7月创下3.65美元的历史新高，这是自2018年以来的首次突破，随后下跌17%，回落至约3.03美元。

Ripple继续受益于其强大的机构关系网络。2024年，联合国资本开发基金正式认可XRP用于跨境结算，而在今年早些时候，美国证券交易委员会（SEC）也正式撤销了对Ripple长期进行的诉讼，确认XRP向散户投资者的销售不属于证券范畴。

Claude的基础预测情境认为XRP将在5至10美元之间交易，并指出美国政策推动力、下月可能获批的ETF，以及进一步的机构采用，可能将XRP推向更具雄心的20美元上限目标。

技术指标也与这一预测相符：当前相对强弱指数（RSI）约为54，而三组看涨旗形形态——其中两组出现在夏末——暗示XRP可能即将迎来突破行情。

从表现来看，XRP在过去一年内上涨了429%，远超比特币（+96%）、以太坊（+96%）和Solana（+77%）的同期涨幅。

Pi Network（$PI）：Claude预测轻触挖矿币或将暴涨

Pi Network（$PI）因其独特的移动端挖矿机制而引发广泛关注，用户只需每天在应用中轻触一下即可赚取代币。

目前交易价格约为0.3556美元，Claude AI大胆预测其年底前可能飙升至500美元，这意味着在短短几个月内将实现惊人的1400倍涨幅。然而，考虑到当前市场增速远低于2021年周期和更早阶段，这一预期极不现实。

自2025年2月上线以来，PI价格波动剧烈，仅在5月中旬就曾暴涨171%。目前的相对强弱指数（RSI）为48，处于中性区间，表明代币估值合理，仍有进一步上涨空间。项目团队也在积极推动新阶段发展，目前正分阶段推出一系列更新，将Pi Network推进至第23版，预计主网将在未来几周内上线。

市场观察人士认为，如果市场情绪持续正向，PI有望重新测试2月创下的2.99美元高点，并有可能进一步突破。即便未能触及极端上限预测，随着持续的用户采用与美国监管环境的改善，年底前回升至3美元区间仍被视为可实现的目标。

Dogecoin（$DOGE）：Claude AI预测这款原始迷因币有望冲向1美元

Dogecoin（$DOGE）于2013年以玩笑形式诞生，如今已成为市值401亿美元的前十大数字资产之一，在当前总市值达4万亿美元的加密市场中占有一席之地。其长久不衰的原因，既来自充满热情的社区支持，也得益于作为支付手段的实用性不断提升。

尽管DOGE的价格走势常常跟随比特币，但其深度流动性与忠实社群使其在多轮市场低迷中依然稳健。目前价格约为0.2652美元，过去一年中已翻倍，表现优于比特币、以太坊、柴犬币和Pepe。

过去两周内，Dogecoin上涨了28%，使其RSI在周末一度攀升至75，随后回落至59，显示短期内出现了较快的获利回吐。不过，其价格可能很快再次启动上行。图表分析师指出，自去年11月至今年4月，再到7月与8月，Dogecoin多次形成看涨的下降楔形形态。

Claude AI的保守预测将DOGE在12月的价格定在0.40美元，约为当前价格的50%涨幅。尽管如此，社区长期以来对1美元的Dogecoin始终怀抱着象征性的期待，对于“Doge军团”而言，这是一个重要的里程碑。而Claude认为，如果牛市启动，DOGE有望突破这一关键水平。

主流应用正在稳步扩展：特斯拉目前已接受DOGE购买部分周边商品，支付平台如PayPal与Revolut也已支持Dogecoin的转账功能。

Maxi Doge（$MAXI）：高风险迷因衍生币

在Claude的核心推荐之外，新兴项目Maxi Doge（$MAXI）正凭借其幽默的“去gen文化”风格在预售市场掀起热潮，作为Dogecoin的戏谑式延伸，迅速吸引关注。该项目构建于以太坊网络之上，强调通过Telegram社群活动、比赛以及与KOL合作来推动社群参与。

目前预售阶段已筹集超过220万美元。在1500亿枚的总供应中，有25%专门用于合作与市场推广。早期用户还可参与质押计划，获得最高达146%年化收益率的奖励，但随着参与人数增加，收益率将逐步下降。

目前预售价格为0.0002575美元，并将在每一轮融资中略微上调，下一轮预计将在36小时内启动。

投资者可通过Maxi Doge官方网站进行购买，支持使用MetaMask或Best Wallet等加密钱包。

可通过Maxi Doge的官方X账号与Telegram频道获取最新动态。