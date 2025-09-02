KOL收钱推币不披露 160人宣传代币仅5人标示“赞助”

链上调查员 ZachXBT 近日抛出重磅爆料，称有二百位以上的加密货币 KOL 接受代币项目推广，却刻意隐瞒合作身份。这类“隐性广告”在币圈并不少见，但轻信的散户往往因此受损，在短期炒作后被严重套牢。此次名单曝光，再度引发市场对行业诚信的质疑。

NEW LEAK: Price sheet of 200+ crypto influencers and their wallet addresses from a project they were recently contacted by to promote.



From 160+ accounts who accepted the deal I only saw <5 accounts actually disclose the promotional posts as an advertisement. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025

160人接广告但只有不到5人标注“广告”

ZachXBT 公布的表格显示，超过 200 名 KOL 曾提供推广报价，其中约 160 人实际接单，但只有不到 5 人在贴文中明确标注“广告”或“赞助”。表格同时附上 Solana 钱包地址及链上交易记录，用于佐证资金流向。

长期以来，加密社区对这种操作争议不断。一些意见领袖凭借庞大声量收取项目方资金，却不向公众披露，制造“市场共识”的假象，诱使散户跟进买盘，结果在代币暴涨后迅速被收割。

法律上并不容许

在美国，联邦贸易委员会（FTC） 明确规定，只要与品牌或项目方存在实质利益关系，就必须在贴文中清楚披露。若违反，不仅可能面临监管调查，也会误导投资者把广告当成独立分析。

英国方面，同样必须明确标注“广告”或“赞助内容”，避免误导受众。具有投资回报或证券特征的代币更必须通过持牌机构，否则违法。

2500美元出一个帖子

这份名单的公布，让外界再次聚焦加密行业的透明度问题。尤其是在低流动性环境下，大量营销和信息披露不足的结合，极易让散户承担巨大风险。

值得一提的是，ZachXBT 提供的名单只是一个代币项目的统计，相信实际收钱推广而不透露的KOL远远不止这个数字，而大多数出一个帖子根据人气不同，收入大致由500到2500美元不等。