BTC $119,058.93 -1.48%
ETH $4,646.71 -1.74%
USDT $1.00 0.05%
XRP $3.12 -3.34%
SOL $195.33 -4.19%
TRX $0.35 -2.45%
SHIB $0.000013 -4.35%
Cryptonews 新闻

孙宇晨告彭博未经许可曝光其钱包 合作时称只会列出总体估值

作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

波场（Tron）创办人孙宇晨近日将《彭博》告上美国特拉华州联邦法院，称该媒体未经许可披露了其详细的加密货币资产组合，违反双方此前达成的保密约定。

孙宇晨最初拒绝彭博邀请

据诉状，事件起因于今年 2 月彭博邀请孙宇晨参与“亿万富翁指数”排名。当时，孙一度因资产性质特殊而拒绝提供细节，但在获得多次书面承诺，包括：信息仅用于内部核算、公开时只显示总财富规模，才通过加密渠道提交了完整的资产数据。

彭博答应只刊出整体评估 因此孙宇晨最终答应

在诉讼文件中的25及27点中便有提及。

  • 在本年3月，Arkham Intelligence 为彭博构建了一个定制 API，使我们能够针对您提供的钱包地址，汇总代币转账及兑换成法币的数据。
  • 该 API 位于彭博的内部网络上，这意味着孙宇晨的钱包地址文件不会离开彭博的办公室，且只有彭博团队和管理该 API 的工程师可访问（Arkham 本身无法访问）。
  • 这些资产数据极为敏感。表格仅供验证用途，不得用于其他目的。任何泄露都可能导致法律责任，数据必须删除。我们不会回答任何有关这些资产的问题。我们只提供数据以验证真实性。
  • 彭博必须同意严格依照我们的要求使用这些数据——例如，仅根据数据提供整体评估或总体估值，不得具体引用或详细报道具体数字。这些数据仅为验证用途，并非用于报道。（强调）

孙宇晨7月发现彭博违反协议提告

然而，孙宇晨方面表示，7 月底发现彭博不仅在榜单草稿中列出了具体持仓，还在报道中直接引用了这些数据，包括币种和数量，并且部分信息存在错误。这与该媒体对其他加密富豪的报道做法存在差异。

彭博的报道显示，他的持仓包括大量 TRX、比特币、以太坊和 USDT，以及加密交易所 HTX 的控股权，按当时价格估算净资产约 124 亿美元，明显高于《福布斯》先前的评估。孙宇晨称，此举将自己及家人暴露在盗窃、黑客入侵、绑架等风险中，并可能造成无法弥补的损害。截稿前，彭博官方资料仍显示孙宇晨净资产约 124 亿美元。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,250,402,028,154
4.15
最热门币种

更多文章

以太坊新闻
以太坊质押退出潮创新高 高位离场还是等待新质押产品
Allen Li
Allen Li
2025-08-15 08:19:48
新闻
Solana ETF面临SEC推迟　决定延至十月
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-15 06:55:25
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者