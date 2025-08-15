孙宇晨告彭博未经许可曝光其钱包 合作时称只会列出总体估值

波场（Tron）创办人孙宇晨近日将《彭博》告上美国特拉华州联邦法院，称该媒体未经许可披露了其详细的加密货币资产组合，违反双方此前达成的保密约定。

据诉状，事件起因于今年 2 月彭博邀请孙宇晨参与“亿万富翁指数”排名。当时，孙一度因资产性质特殊而拒绝提供细节，但在获得多次书面承诺，包括：信息仅用于内部核算、公开时只显示总财富规模，才通过加密渠道提交了完整的资产数据。

在诉讼文件中的25及27点中便有提及。

在本年3月，Arkham Intelligence 为彭博构建了一个定制 API，使我们能够针对您提供的钱包地址，汇总代币转账及兑换成法币的数据。

该 API 位于彭博的内部网络上，这意味着孙宇晨的钱包地址文件不会离开彭博的办公室，且只有彭博团队和管理该 API 的工程师可访问（Arkham 本身无法访问）。

这些资产数据极为敏感。表格仅供验证用途，不得用于其他目的。任何泄露都可能导致法律责任，数据必须删除。我们不会回答任何有关这些资产的问题。我们只提供数据以验证真实性。

彭博必须同意严格依照我们的要求使用这些数据——例如，仅根据数据提供整体评估或总体估值，不得具体引用或详细报道具体数字。这些数据仅为验证用途，并非用于报道。（强调）

孙宇晨7月发现彭博违反协议提告

然而，孙宇晨方面表示，7 月底发现彭博不仅在榜单草稿中列出了具体持仓，还在报道中直接引用了这些数据，包括币种和数量，并且部分信息存在错误。这与该媒体对其他加密富豪的报道做法存在差异。

彭博的报道显示，他的持仓包括大量 TRX、比特币、以太坊和 USDT，以及加密交易所 HTX 的控股权，按当时价格估算净资产约 124 亿美元，明显高于《福布斯》先前的评估。孙宇晨称，此举将自己及家人暴露在盗窃、黑客入侵、绑架等风险中，并可能造成无法弥补的损害。截稿前，彭博官方资料仍显示孙宇晨净资产约 124 亿美元。