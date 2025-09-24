孙宇晨告彭博不合理公开加密持仓增加风险 法官驳回称其在社交平台披露地址更危险
美国特拉华州地方法院近日裁定，波场（Tron）创始人孙宇晨无权要求《彭博社》停止披露其加密资产持仓。判决于9月15日作出，法院认定媒体的报道在合理范围内。
诉讼起因：孙宇晨认为《彭博社》只该显示总财富规模
据诉状，事件起因于今年 2 月彭博邀请孙宇晨参与“亿万富翁指数”排名。当时，孙一度因资产性质特殊而拒绝提供细节，但在获得多次书面承诺，包括：信息仅用于内部核算、公开时只显示总财富规模，才通过加密渠道提交了完整的资产数据。
法庭论点：孙宇晨在社交媒体分享过更详细的比特币地址
《彭博社》在“亿万富翁指数”中披露孙宇晨的加密资产，包括约600亿TRX、17,000 BTC、224,000 ETH及7亿USDT。孙宇晨向法院表示，公开这些数据会增加他遭黑客攻击或人身威胁的风险。然而，法官科尔姆·康诺利指出，孙宇晨无法证明媒体曾承诺保密，且他本人此前在社交媒体上分享过更详细的比特币地址和余额，因此法院认定媒体的报道在合理范围内。
判决书中提到：“孙宇晨先前对比特币资产的公开披露，削弱了他现在声称《彭博社》报道将带来威胁的主张。”
“去中心化”难以完全实现
这并非孙宇晨首次面临监管或法律挑战。美国证券交易委员会曾指控波场基金会未注册证券发行及市场操控，虽于2025年初撤销控诉，但仍留下影响。此外，他与特朗普家族支持的DeFi项目World Liberty Financial (WLFI)的代币冻结争议，也反映了“去中心化”理想与实际控制之间的矛盾。
报道显示，孙宇晨曾转移约900万美元WLFI代币后，项目方冻结了价值逾1亿美元的持仓，他批评此举“不合理”，并损害投资者信任。多起事件交织，使加密巨头在商业利益、政治关系与法律边界间频繁权衡。
