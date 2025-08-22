摩根大通总结四点以太坊近来为甚么优于比特币 下跌后恢复力更强于

摩根大通（JPMorgan）在 8 月 21 日发布分析报告指出，以太坊（ETH）在过去几周的表现已超越比特币（BTC），并归纳出四大原因。

四大原因令近期以太坊表现更好

首先，在 ETF 与质押相关的监管方面，美国证券交易委员会（SEC）被预期最终会允许现货以太坊 ETF 开放质押功能，使其成为可产生收益的金融工具，同时降低参与的技术门槛。SEC 也暗示可能不会将流动性质押代币视为证券，这缓解了机构投资者的担忧，从而推动了采用。

其次，企业持有以太坊的比例在上升，目前约有 10 家上市公司合计持有占以太坊流通供应量 2.3% 的代币，这些公司通过质押和去中心化金融（DeFi）策略探索新的收入来源，进一步提升了以太坊的实用性。

第三，SEC 批准了现货加密货币 ETF 的实物赎回机制，有助于降低运营成本并提升市场流动性，避免了大规模赎回时的被迫抛售，使以太坊 ETF 对机构投资者更具吸引力。

最后，美国的监管环境也在改善，稳定币法案已获通过，加密货币市场结构法案预计将在 9 月底进行表决，这些进展为以太坊生态提供了政策利好。

下跌后以太坊恢复力强于比特币

在整体加密货币市场进入调整阶段的背景下，以太坊依然表现强劲。比特币从历史高点 12.4 万美元下跌至约 11.2 万美元，而以太坊则从 4,800 美元回落至 4,000 美元，但其恢复力更强。

数据显示，7 月全球加密货币市场总市值增长 14%，达到 3.7 万亿美元，其中以太坊上涨 49%，大幅跑赢比特币的 8% 涨幅。尤其值得注意的是，现货以太坊 ETF 在 7 月吸引了 54 亿美元的创纪录资金流入；相比之下，比特币 ETF 在 8 月出现小规模资金流出，而以太坊 ETF 仍保持稳定流入。摩根大通分析师指出，未来 ETF 与企业财务资产中的以太坊持有量可能会进一步增加。

