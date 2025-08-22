BTC $112,745.62 -0.66%
比特币新闻

摩根大通总结四点以太坊近来为甚么优于比特币 下跌后恢复力更强于

以太坊
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
摩根大通（JPMorgan）在 8 月 21 日发布分析报告指出,以太坊（ETH）在过去几周的表现已超越比特币（BTC），并归纳出四大原因。

摩根大通（JPMorgan）在 8 月 21 日发布分析报告指出，以太坊（ETH）在过去几周的表现已超越比特币（BTC），并归纳出四大原因。

四大原因令近期以太坊表现更好

首先，在 ETF 与质押相关的监管方面，美国证券交易委员会（SEC）被预期最终会允许现货以太坊 ETF 开放质押功能，使其成为可产生收益的金融工具，同时降低参与的技术门槛。SEC 也暗示可能不会将流动性质押代币视为证券，这缓解了机构投资者的担忧，从而推动了采用。

其次，企业持有以太坊的比例在上升，目前约有 10 家上市公司合计持有占以太坊流通供应量 2.3% 的代币，这些公司通过质押和去中心化金融（DeFi）策略探索新的收入来源，进一步提升了以太坊的实用性。

第三，SEC 批准了现货加密货币 ETF 的实物赎回机制，有助于降低运营成本并提升市场流动性，避免了大规模赎回时的被迫抛售，使以太坊 ETF 对机构投资者更具吸引力。

最后，美国的监管环境也在改善，稳定币法案已获通过，加密货币市场结构法案预计将在 9 月底进行表决，这些进展为以太坊生态提供了政策利好。

下跌后以太坊恢复力强于比特币

在整体加密货币市场进入调整阶段的背景下，以太坊依然表现强劲。比特币从历史高点 12.4 万美元下跌至约 11.2 万美元，而以太坊则从 4,800 美元回落至 4,000 美元，但其恢复力更强。

数据显示，7 月全球加密货币市场总市值增长 14%，达到 3.7 万亿美元，其中以太坊上涨 49%，大幅跑赢比特币的 8% 涨幅。尤其值得注意的是，现货以太坊 ETF 在 7 月吸引了 54 亿美元的创纪录资金流入；相比之下，比特币 ETF 在 8 月出现小规模资金流出，而以太坊 ETF 仍保持稳定流入。摩根大通分析师指出，未来 ETF 与企业财务资产中的以太坊持有量可能会进一步增加。

Snorter（$SNORT）：迷因能量与实用性的高增长预售

虽然Claude能有效分析已建立的加密货币项目，但许多尚未在交易所上市的新项目正在预售市场中悄然崛起。其中一个突出项目是Snorter（$SNORT），这是一个基于索拉纳的迷因币兼实用性代币，用于Telegram上的交易机器人。分析师认为其有10倍至12倍的增长潜力。

Snorter直接与Telegram整合，允许用户在应用程式内即时追踪价格、交易代币并监控市场动态。它还提供防诈骗（rug-pull）检测、跟单交易和自动化交易执行等功能，增强其实用性。

目前，Snorter的预售已获得显着进展，筹集了约330万美元的资金。早期支持者通过质押可获得高达136%的年化收益率（APY），不过随着採用范围扩大，回报率将逐渐降低。

目前，Snorter（$SNORT）预售代币价格为0.1019美元，且计划每隔几天进行一次价格调整，早期买家能以最佳入场价获得最大的上涨潜力。

Snorter将病毒式的迷因吸引力与提供交易优势的实用性相结合，旨在吸引经验丰富的投资者以及希望在快速变化的加密货币市场中蓬勃发展的新手。

参与方式简单：投资者可通过Snorter官方网站使用加密货币或传统支付卡参与预售，在下一次价格上涨前锁定投资机会。欲了解项目最新动态，可关注XTelegram上的更新。

点击此处参与Snorter预售
最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

