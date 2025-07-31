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摩根大通宣布可用指定信用卡于Coinbase购买加密货币

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华尔街金融巨头 摩根大通（JPMorgan Chase） 与加密交易平台 Coinbase 周三宣布达成战略合作，双方将上线多项整合服务，让摩根大通的庞大客户群更便捷地接触加密资产。

可用指定信用卡于Coinbase购买加密货币

根据 Coinbase 公布的计划，今年秋季起，摩根大通客户将可直接使用 Chase 信用卡在 Coinbase 平台购买加密货币。2026 年开始，摩根大通的 Chase Ultimate Rewards 积分计划将新增 USDC 稳定币兑换功能，用户可在 Coinbase 的 Base 链上完成积分与稳定币的互换（100 积分兑换 1 美元 USDC），并支持 Chase 银行账户与 Coinbase 的无缝连接，进一步简化法币入金与加密购买流程。

Coinbase 同时提醒用户，通过信用卡购买加密资产可能触发“预借现金”条款，相关费用及规则需提前了解。

传统金融与加密货币企业的合作

此合作被视为传统金融与加密货币生态深度融合的里程碑，一方面显著优化法币入金体验，也标志着稳定币在主流支付和积分体系中的地位正在提升。

对 Coinbase 而言，这为其在美国银行体系中拓展用户渠道、吸引更广泛的潜在客户群提供契机；而摩根大通则借此加快数字金融布局，满足用户对加密资产日益增长的需求。

Token6900（T6900）让投资者想起那段更美好的时光　并带来新的信念

2000年代被视为“黄金时代”，当时我们最大的烦恼可能只是谁登上了MTV最受关注音乐录影带前20名的榜单。

然后，美联储出场，用其宽松的货币政策彻底搞砸了一切。如今，大多数邮区的租金价格都多了三个零，而比特币（BTC）的价值甚至超过了大多数标普500公司的市值。

Token6900（T6900）承载了一整个世代的呐喊。它是最纯粹的迷因币形式——没有路线图、不做任何承诺，也没有任何激励。它只靠纯粹的“情绪流动性”驱动。

T6900是华尔街的彻底对立面。它之所以毫无逻辑，是因为它本就不该有逻辑。别再整天盯着图表，设置提醒去看Naval的最新推文——你该相信点什么。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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