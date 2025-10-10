分析师意见分歧 摩根大通看衰Solana ETF上市首年规模在15亿美元

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 10, 2025

Solana 现货 ETF 或许即将获准在美国上市，但摩根大通（JPMorgan Chase）提醒投资者不要过度乐观。该行分析师在最新报告中指出，即使 Solana ETF 顺利过关，其资金吸引力预计仍远低于比特币和以太坊的同类产品，首年净流入额或仅约 15 亿美元。

Solana ETF获批机率极高

美国证券交易委员会（SEC）预计将在本月内对 16 档加密资产现货 ETF 申请案做出裁定，其中包括市场关注度极高的 Solana（SOL）和瑞波币（XRP）。由于 SEC 近期推出了“通用上市标准”，大幅简化审批流程，加上 Solana ETF 的最终决定日期落在 10 月 10 日，市场普遍看好通过机会。

由摩根大通董事总经理 Nikolaos Panigirtzoglou 率领的研究团队指出，芝加哥商品交易所（CME）早已推出 Solana 期货，因此监管机构批准现货 ETF 的可能性相当高。报告也提到，REX Osprey 今年 7 月推出了美国首档 Solana 现货 ETF，不过该产品依照美国《1940 年投资公司法》注册，与以《1933/1934 年证券法》为基础的主流 ETF 结构不同。

摩根大通：Solana ETF表现将远远不如以太坊

分析师表示，市场对 ETF 获批的乐观情绪，已提前反映在“灰度 Solana 信托”（GSOL）的溢价走势上。该信托的净值溢价率从去年高峰的 750% 以上，回落至目前接近零的水平，这一走势与灰度比特币和以太坊信托在转为现货 ETF 前的情况非常类似。

报告估算，Solana ETF 上市后首年净流入资金约为 15 亿美元，仅相当于以太坊现货 ETF 的七分之一。主要依据包括：

产品吸金表现差距：REX Osprey Solana ETF 自推出以来吸引约 3.5 亿美元资金，而以太坊现货 ETF（不含灰度）上市三个月内流入额已达 23 亿美元；

生态规模差异明显：Solana DeFi 的总锁仓价值（TVL）约为以太坊的七分之一，因此资金流入比例预计也将相近。

分析团队写道：“若将以太坊现货 ETF 上市首年的 96 亿美元净流入作为参考，Solana ETF 的潜在资金流入应在 15 亿美元左右。”

分析师意见分歧

不过摩根大通也警告，这一预测可能仍偏乐观。原因包括 Solana 在主流投资者中的认知度不高、链上活跃度下降、迷因币交易占比过高，以及多档加密 ETF 同期上市可能分散市场资金。此外，CME 上 Solana 期货交易量有限，也显示投资需求并不强劲。

值得注意的是，摩根大通内部对于 Solana ETF 的前景并非一致。另一组由分析师 Kenneth B. Worthington 带领的团队曾在年初预测，若 Solana ETF 获批，未来 6 至 12 个月内的资金净流入可能高达 27 亿至 52 亿美元。

Maxi Doge（$MAXI）：由社群热度驱动的高风险迷因币

尽管 Claude AI 的数据导向预测主要聚焦于大型山寨币，但近期有一个新项目迅速崛起——Maxi Doge（$MAXI），被称为 Dogecoin 的放荡表亲。该团队以一种结合「健身兄弟文化与投机热潮」的风格进行营销，主打高风险高回报与强社群参与，吸引了大量寻求爆发性机会的投资者。

与已发展为大型加密资产的 Dogecoin 不同，Maxi Doge 完全拥抱其「高风险、高收益」的核心理念。自项目在几个月前上线以来，已筹集资金超过 280 万美元。

作为基于 Ethereum（以太坊） 的 ERC-20 代币，MAXI 透过 Telegram 与 Discord 社群互动、竞赛型交易活动 以及即将展开的品牌合作来促进生态参与与热度维持。

在 Maxi Doge（$MAXI） 的 总供应量 1502.4 亿枚代币 中，25% 将分配至「Maxi 基金（Maxi Fund）」，用于营销推广与品牌合作。

目前，质押功能已正式上线，最高年化收益率（APY）可达 121%，但这一数值为动态浮动——随着进入质押池的用户增加，实际收益率会逐步下降。

预售代币价格现为 $0.000261，并将随着不同募资阶段推进每隔数天小幅上调。投资者可透过 Maxi Doge 官方网站 使用 MetaMask 或 Best Wallet 参与预售。

欲掌握最新项目进展，可关注 Maxi Doge 官方 X（推特）与 Telegram 社群。

[cta url="https://cryptonews.com/cn/cryptocurrency/maxi-doge-pr

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。