分析师意见分歧 摩根大通看衰Solana ETF上市首年规模在15亿美元
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
Solana 现货 ETF 或许即将获准在美国上市，但摩根大通（JPMorgan Chase）提醒投资者不要过度乐观。该行分析师在最新报告中指出，即使 Solana ETF 顺利过关，其资金吸引力预计仍远低于比特币和以太坊的同类产品，首年净流入额或仅约 15 亿美元。
Solana ETF获批机率极高
美国证券交易委员会（SEC）预计将在本月内对 16 档加密资产现货 ETF 申请案做出裁定，其中包括市场关注度极高的 Solana（SOL）和瑞波币（XRP）。由于 SEC 近期推出了“通用上市标准”，大幅简化审批流程，加上 Solana ETF 的最终决定日期落在 10 月 10 日，市场普遍看好通过机会。
由摩根大通董事总经理 Nikolaos Panigirtzoglou 率领的研究团队指出，芝加哥商品交易所（CME）早已推出 Solana 期货，因此监管机构批准现货 ETF 的可能性相当高。报告也提到，REX Osprey 今年 7 月推出了美国首档 Solana 现货 ETF，不过该产品依照美国《1940 年投资公司法》注册，与以《1933/1934 年证券法》为基础的主流 ETF 结构不同。
摩根大通：Solana ETF表现将远远不如以太坊
分析师表示，市场对 ETF 获批的乐观情绪，已提前反映在“灰度 Solana 信托”（GSOL）的溢价走势上。该信托的净值溢价率从去年高峰的 750% 以上，回落至目前接近零的水平，这一走势与灰度比特币和以太坊信托在转为现货 ETF 前的情况非常类似。
报告估算，Solana ETF 上市后首年净流入资金约为 15 亿美元，仅相当于以太坊现货 ETF 的七分之一。主要依据包括：
- 产品吸金表现差距：REX Osprey Solana ETF 自推出以来吸引约 3.5 亿美元资金，而以太坊现货 ETF（不含灰度）上市三个月内流入额已达 23 亿美元；
- 生态规模差异明显：Solana DeFi 的总锁仓价值（TVL）约为以太坊的七分之一，因此资金流入比例预计也将相近。
- 分析团队写道：“若将以太坊现货 ETF 上市首年的 96 亿美元净流入作为参考，Solana ETF 的潜在资金流入应在 15 亿美元左右。”
分析师意见分歧
不过摩根大通也警告，这一预测可能仍偏乐观。原因包括 Solana 在主流投资者中的认知度不高、链上活跃度下降、迷因币交易占比过高，以及多档加密 ETF 同期上市可能分散市场资金。此外，CME 上 Solana 期货交易量有限，也显示投资需求并不强劲。
值得注意的是，摩根大通内部对于 Solana ETF 的前景并非一致。另一组由分析师 Kenneth B. Worthington 带领的团队曾在年初预测，若 Solana ETF 获批，未来 6 至 12 个月内的资金净流入可能高达 27 亿至 52 亿美元。
Maxi Doge（$MAXI）：由社群热度驱动的高风险迷因币
尽管 Claude AI 的数据导向预测主要聚焦于大型山寨币，但近期有一个新项目迅速崛起——Maxi Doge（$MAXI），被称为 Dogecoin 的放荡表亲。该团队以一种结合「健身兄弟文化与投机热潮」的风格进行营销，主打高风险高回报与强社群参与，吸引了大量寻求爆发性机会的投资者。
与已发展为大型加密资产的 Dogecoin 不同，Maxi Doge 完全拥抱其「高风险、高收益」的核心理念。自项目在几个月前上线以来，已筹集资金超过 280 万美元。
作为基于 Ethereum（以太坊） 的 ERC-20 代币，MAXI 透过 Telegram 与 Discord 社群互动、竞赛型交易活动 以及即将展开的品牌合作来促进生态参与与热度维持。
在 Maxi Doge（$MAXI） 的 总供应量 1502.4 亿枚代币 中，25% 将分配至「Maxi 基金（Maxi Fund）」，用于营销推广与品牌合作。
目前，质押功能已正式上线，最高年化收益率（APY）可达 121%，但这一数值为动态浮动——随着进入质押池的用户增加，实际收益率会逐步下降。
预售代币价格现为 $0.000261，并将随着不同募资阶段推进每隔数天小幅上调。投资者可透过 Maxi Doge 官方网站 使用 MetaMask 或 Best Wallet 参与预售。
欲掌握最新项目进展，可关注 Maxi Doge 官方 X（推特）与 Telegram 社群。
[cta url="https://cryptonews.com/cn/cryptocurrency/maxi-doge-pr