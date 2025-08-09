摩根大通指机构对DeFi兴趣有限 监管不透明成为障碍

作者 Allen Li 最后更新: 八月 9, 2025

摩根大通分析师团队于 7 日发布报告称，尽管相关基础设施有所增长，但机构投资者对 DeFi（去中心化金融）和资产代币化的兴趣依然有限。

报告指出，监管不透明、法律风险以及缺乏明确需求，是传统投资者远离 DeFi 市场的主要原因。

DeFi 与代币化普及进展缓慢

根据摩根大通的报告，机构投资者在 DeFi 和资产代币化领域的参与度依旧很低。虽然底层技术和基础设施不断进步，但尚未吸引机构的全面参与。

DeFi 市场的总锁仓量（TVL）依然低于 2021 年高峰期以及 2022 年加密货币市场暴跌前的水平。尽管散户投资者持续入场、技术创新不断涌现，但整体市场复苏步伐依旧缓慢。

另一方面，代币化资产总额已达 250 亿美元，其中代币化债券为 80 亿美元。

不过，这些应用大多停留在少数试验性项目中，未能促成机构投资者的广泛采用。尽管在稳定币领域（旨在实现价格稳定）已有技术进展，但整体普及仍未实现。

监管与结构性问题成为障碍

机构投资者对 DeFi 望而却步的最大原因在于监管与法律问题。各国监管标准不统一，区块链上资产的法律分类问题也尚未解决。

此外，智能合约的漏洞以及去中心化平台的运营风险，依然是重要隐患。虽然带有 KYC（身份验证）功能的合规工具正在研发，但尚不足以赢得机构的完全信任。

因此，机构投资者倾向于优先选择监管更明确的比特币，或沿用现有的金融科技解决方案，而非 DeFi 协议。

传统金融机构则通过区块链以外的链下替代方案来提升效率，目前并不认为 DeFi 是必需的。