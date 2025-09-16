加密高管撑重新评估黄金证券释放购买力 零举债即可增持比特币

美国国会议员在周二完成与 18 位加密产业高管会面，讨论国会如何推动川普总统提出的“战略比特币储备“计划。该法案最初于 7 月提出，要求美国政府在未来五年内，每年购买 20 万枚比特，累计购入 100 万枚比特币，资金来源将通过美联储体系和财政部的现有资金多元化调配。

加密巨头均有出席

是次与会者包括 Strategy 董事长 Michael Saylor，以及 Fundstrat CEO、BitMine 董事长 Tom Lee，另有 MARA CEO Fred Thiel等等。

产业高管们的目标，是为今年 3 月由参议员 Cynthia Lummis 提出的比特币法案积聚声势。该法案要求政府在五年内收购 100 万枚比特币，资金来源将通过美联储与财政部，并须依照川普行政命令规定，以预算中立的方式执行。

此次圆桌会由 The Digital Chambers 及其附属机构 The Digital Power Network 主办。继 7 月国会推动通过 GENIUS 法案（稳定币监管法案）后，BITCOIN 法案可能成为下一项国会聚焦的加密立法议题。

比特币业界提出资金方案

The Digital Chambers 表示，产业高管将在会议上提出方案，说明美国如何在不增加纳税人负担的情况下为比特币收购提供资金。

重点是确保战略比特币储备在预算中立的框架下推进，并建立足够的政治联盟推动比特币法案。

目前讨论的资金来源包括：

财政部黄金证券的重新评估（料可释放7500亿美元）

关税收入

与会者也希望厘清过去六个月比特币法案停滞的原因，以及国会议员的主要反对意见。

