Cryptonews 比特币新闻

加密高管撑重新评估黄金证券释放购买力 零举债即可增持比特币

比特币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
美国国会议员在周二完成与 18 位加密产业高管会面，讨论国会如何推动川普总统提出的“战略比特币储备“计划。该法案最初于 7 月提出，要求美国政府在未来五年内，每年购买 20 万枚比特，累计购入 100 万枚比特币，资金来源将通过美联储体系和财政部的现有资金多元化调配。

加密巨头均有出席

是次与会者包括 Strategy 董事长 Michael Saylor，以及 Fundstrat CEO、BitMine 董事长 Tom Lee，另有 MARA CEO Fred Thiel等等。

产业高管们的目标，是为今年 3 月由参议员 Cynthia Lummis 提出的比特币法案积聚声势。该法案要求政府在五年内收购 100 万枚比特币，资金来源将通过美联储与财政部，并须依照川普行政命令规定，以预算中立的方式执行。

此次圆桌会由 The Digital Chambers 及其附属机构 The Digital Power Network 主办。继 7 月国会推动通过 GENIUS 法案（稳定币监管法案）后，BITCOIN 法案可能成为下一项国会聚焦的加密立法议题。

比特币业界提出资金方案

The Digital Chambers 表示，产业高管将在会议上提出方案，说明美国如何在不增加纳税人负担的情况下为比特币收购提供资金。

重点是确保战略比特币储备在预算中立的框架下推进，并建立足够的政治联盟推动比特币法案。

目前讨论的资金来源包括：

  • 财政部黄金证券的重新评估（料可释放7500亿美元）
  • 关税收入

与会者也希望厘清过去六个月比特币法案停滞的原因，以及国会议员的主要反对意见。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER)融合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2。其目标是透过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至meme币创作，来扩展BTC生态系统。

透过将BTC无与伦比的安全性与Solana高性能框架结合，此项目开启了全新用例之门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队强烈强调信任与可扩展性，该项目已由Consult审计，为投资者提供其基础架构的信心保证。

动能正快速累积，预售已突破1560万美元，只剩有限配额可用。在今日阶段，HYPER代币仅售价0.012915美元——但随着预售进展，此价格将上涨。

你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人,他涉猎广泛,擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上,结合对网络发展和文化的理解,能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
