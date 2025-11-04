日本游戏公司参考Polymarket 打造日本本土化预测市场平台
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。
东京证券交易所主板上市的游戏开发公司 gumi 近日宣布，其全资子公司 gC Labs 已启动预测市场服务的商业化研究。
打造日本版Polymarket、Kalshi
该项目计划利用人工智能（AI） 与 区块链技术，构建一个让用户能够就政治、经济、社会、娱乐等各类主题预测未来事件的平台。
平台将收集大量用户意见与参与数据，旨在生成客观且高精度的群体智慧数据（collective intelligence），并以数据服务的形式提供。
gC Labs 是 gumi 旗下负责区块链业务的子公司，公司表示将通过提供公平、透明且符合法律规范 的预测市场服务，推动日本形成全新的市场生态。
值得一提的是，gumi在近8个交易日中，有6天下跌，表现强差人意。
参考Polymarket 打造日本本土化服务
预测市场在海外正快速成长。美国的 Polymarket 采用区块链技术，让用户可针对未来事件进行预测并进行交易。该平台曾因精准预测 2024 年美国总统大选中川普胜出而备受关注。
2025 年 10 月，纽约证券交易所母公司洲际交易所集团（ICE） 宣布向 Polymarket 投资最高 20 亿美元，达成资本合作，投资前估值约 80 亿美元。此举被视为预测市场迈向主流金融领域的重要里程碑。
gumi 表示，将参考这些全球成功经验，但不会止于模仿，而是计划以自身的 游戏开发经验 为基础，融入 游戏化与娱乐性元素，打造更具互动性、适合日本市场的预测平台。
探索加密货币新用途
gumi 也计划将该项目与加密货币相结合，探索新的使用场景。公司考虑利用其现有的庞大游戏用户基础，结合新型加密货币机制，推出兼具娱乐与投资功能的创新服务。
未来，gumi 计划与 媒体企业、数据分析公司及学术研究机构开展联合实证实验，持续推进服务设计与社会化落地，致力于打造日本首个融合 AI、区块链与娱乐元素 的预测市场平台。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者