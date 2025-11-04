日本游戏公司参考Polymarket 打造日本本土化预测市场平台

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十一月 4, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

东京证券交易所主板上市的游戏开发公司 gumi 近日宣布，其全资子公司 gC Labs 已启动预测市场服务的商业化研究。

打造日本版Polymarket、Kalshi

该项目计划利用人工智能（AI） 与 区块链技术，构建一个让用户能够就政治、经济、社会、娱乐等各类主题预测未来事件的平台。

平台将收集大量用户意见与参与数据，旨在生成客观且高精度的群体智慧数据（collective intelligence），并以数据服务的形式提供。

gC Labs 是 gumi 旗下负责区块链业务的子公司，公司表示将通过提供公平、透明且符合法律规范 的预测市场服务，推动日本形成全新的市场生态。

值得一提的是，gumi在近8个交易日中，有6天下跌，表现强差人意。

参考Polymarket 打造日本本土化服务

预测市场在海外正快速成长。美国的 Polymarket 采用区块链技术，让用户可针对未来事件进行预测并进行交易。该平台曾因精准预测 2024 年美国总统大选中川普胜出而备受关注。

2025 年 10 月，纽约证券交易所母公司洲际交易所集团（ICE） 宣布向 Polymarket 投资最高 20 亿美元，达成资本合作，投资前估值约 80 亿美元。此举被视为预测市场迈向主流金融领域的重要里程碑。

gumi 表示，将参考这些全球成功经验，但不会止于模仿，而是计划以自身的 游戏开发经验 为基础，融入 游戏化与娱乐性元素，打造更具互动性、适合日本市场的预测平台。

探索加密货币新用途

gumi 也计划将该项目与加密货币相结合，探索新的使用场景。公司考虑利用其现有的庞大游戏用户基础，结合新型加密货币机制，推出兼具娱乐与投资功能的创新服务。

未来，gumi 计划与 媒体企业、数据分析公司及学术研究机构开展联合实证实验，持续推进服务设计与社会化落地，致力于打造日本首个融合 AI、区块链与娱乐元素 的预测市场平台。