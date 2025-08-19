日本3D住宅公司Lib Work采用比特币财务策略 购买价值330万美元的BTC

日本3D住宅制造商Lib Work宣布实施价值5亿日元（约合330万美元）的比特币储备策略，加入了越来越多转向加密货币持有的东京上市公司行列。

这家在东京证券交易所成长板上市的企业计划在2025年9月至12月期间逐步收购比特币，作为对抗通胀的对冲手段，并为未来的海外业务扩张做准备。

这一决定紧随日本企业纷纷采纳比特币储备策略的浪潮，目前已有超过289家公司合计持有超过367万枚比特币，按市值计算约4180亿美元。

Lib Work表示，通货膨胀压力以及仅依赖现金存款所带来的风险，是其采取分阶段比特币收购策略的主要动因。

企业比特币革命正在重塑日本传统商业格局

在这一势头的推动下，Lib Work的宣布正值日本公开市场迎来前所未有的企业比特币采纳浪潮。

Metaplanet Inc以持有18,113枚比特币、价值约21亿美元的规模领跑亚洲企业，并在2025年第二季度实现了468%的比特币收益，成为全球第四大企业持币方。

同样，Bakkt Holdings也在8月以1.15亿美元收购了纺织制造商MarushoHotta 30%的股份，并将这家拥有120年历史的纱线制造商重新命名为“Bitcoin.jp”，以全面转向加密货币储备业务。

此次收购不仅获得了高价值的 Bitcoin.jp 域名，还将传统制造业转型为数字资产投资。

与此同时，在7月，能源咨询公司Remixpoint也筹集了315亿日元（约2.15亿美元），专门用于比特币投资，目标是累计持有3,000枚比特币。

该公司目前持有1,051枚比特币，位列全球上市公司比特币持有量第30位，并正从比特币扩展至以太坊、Solana和Avalanche等代币。

除这些主要企业外，游戏开发商Gumi宣布为股东举办价值10.6万美元的比特币抽奖，并计划追加10亿日元（约658万美元）的比特币购入。

该公司成为日本首个为比特币质押服务Babylon担任验证者的上市企业，同时也在开发区块链游戏作品。

此外，SBI Holdings也正准备推出加密货币ETF，涵盖直接配置XRP和比特币的基金，以及结合比特币敞口与黄金的混合基金。

这家金融巨头目前持有Ripple 9%的股权，并预计旗下投资组合中的公司将在未来两年内完成IPO。

监管框架推动机构加密货币整合

支撑这股企业采用浪潮的关键因素，是日本有利的监管环境。明确的法律框架与政府支持政策，为企业采用比特币提供了坚实基础。

日本金融厅计划在2026年前，正式将加密资产纳入《金融商品交易法》下的金融产品类别。

与此同时，近期提出的税制改革有望将加密货币资本利得税从最高55%下调至统一的20%税率。

日本区块链协会的一项调查显示，84%的现有加密货币持有者和12%的非持有者表示，在新税制下会增加购买。

最新进展方面，日本正准备在8月批准首个以日元计价的稳定币，由东京的JPYC公司发行，目标是在三年内发行总规模达到1万亿日元（约68亿美元）。

这一立场与中国近期对稳定币探索的强力叫停形成鲜明对比，中国认为稳定币可能对经济构成威胁。

正因如此，美国比特币公司（American Bitcoin），在小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普的支持下，正寻求收购包括日本上市公司在内的亚洲企业，以扩大比特币持仓。

该战略利用了日本散户交易文化以及日益开放的加密投资监管环境。

与此同时，包括招银国际证券在内的金融机构，已在香港推出7×24小时比特币交易服务，并计划拓展日本市场。

随着机构需求在亚太市场加速增长，已有超过40家公司提交了稳定币牌照申请。

这股企业比特币储备趋势已为股东创造了巨大价值，其中Metaplanet股东增长超过1000%，股东人数达到12.8万名。

该公司自采纳“比特币标准”以来，在长达475天的时间里几乎每60天就将比特币持仓翻倍。

展望未来，监管演进包括比特币ETF的提案以及潜在的国家比特币储备，日本国会议员滨田聪呼吁制定类似阿根廷和俄罗斯的战略性比特币累积计划。

就目前而言，日本的全面布局已使其跻身亚洲加密采用的领先中心之一，与香港的快速普及形成并驾齐驱之势。