日本上市公司Remixpoint两周内增持77枚比特币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 21, 2025

东证标准市场上市公司 Remixpoint 于 18 日宣布，以 13.2 亿日元追加收购了约 77 枚比特币（BTC）。

此次收购分四次进行，时间区间为 8 月 28 日至 9 月 17 日：

8 月 28 日：约 4.86 BTC（8,000 万日元）

9 月 12 日：约 7.62 BTC（1.3 亿日元）

9 月 16 日：约 6.46 BTC（1.1 亿日元）

9 月 17 日：约 58.21 BTC（10 亿日元）

完成本次收购后，公司比特币总持有量达到 1350.26882154 BTC，平均取得单价约每枚 1503 万4043 日元。自 2024 年 11 月首次购入约 47 亿日元的比特币以来，公司持续进行战略性增持。

达成 1000 BTC 目标后仍持续增持

Remixpoint 于 6 月 5 日设定目标，要累计持有超过 1000 枚比特币。公司利用新股认购权筹资，仅 8 天后便在 6 月中旬通过连续 4 日的买入达成目标。

本次追加收购显示公司在达标后仍坚定增持比特币的意图，并希望通过能源业务与加密业务的协同效应拓展未来发展。

背后动因：日元贬值与业绩支撑

公司扩充比特币持仓的主要目的是 对冲日元贬值风险并分散金融资产。在战略层面，比特币被定位为价值储存工具及抗通胀手段。

这一策略有赖于强劲的业绩支撑，根据 8 月 14 日公布的 2026 年 3 月期第一季度财报，公司营收同比增长 50.8% 至 64.94 亿日元，营业利润同比大增 3137.4% 至 17.41 亿日元。充裕的财务实力使得公司能够持续购入加密资产。

公司加密货币投资组合并不局限于比特币，截至 6 月 15 日，还包括以太坊、索拉纳（solana）、瑞波币（xrp）和狗狗币（dogecoin）等。

累计购入金额约 203 亿日元，而仅比特币持仓市值便已达约 2323.2 亿日元，突显其战略的合理性。

Remixpoint 高度透明的信息披露，已成为日本上市公司持有加密资产的先例，对比特币的未来也具有风向标意义。